A casi una década de la regulación del transporte por aplicaciones, Montevideo vuelve a discutir una restricción. Se trata de una iniciativa que discute la Junta Departamental capitalina —y que ya fue aprobada en comisión— para prohibir que taxis y remises utilicen aplicaciones como Uber y Cabify.

La Intendencia de Montevideo tiene una visión distinta a este proyecto, pero acatarán lo que apruebe el legislativo departamental, dijeron fuentes de la comuna a El País.

El texto será votado este jueves en el plenario de la Junta para ser, o no, aprobado definitivamente. Para evitar que se concrete, Cabify enviará una carta a todos los ediles pidiendo que no acompañen el proyecto.

A pedido del gremio

La iniciativa refleja casi de forma literal un planteo realizado meses atrás por la Gremial Única del Taxi (Cpatu) que el pasado 3 de agosto le envió una carta al edil Gonzalo Sánchez (Movimiento de Participación Popular) —a la que accedió El País— en la que se pide que "no se permita que las app de autos particulares procesen y/o adjudiquen viajes al servicio de taxímetro".

En la misiva la gremial sostiene que estas aplicaciones generan "cobros indebidos al usuario del servicio de taxi y confusiones al ciudadano que la Intendencia de Montevideo recibe a diario". Y luego, se indica a modo de argumento del pedido que se trata de "la defensa de quienes solicitan el servicio de taxímetro único tarifado y con un precio justo, al que accede la población de menores recursos, quien más lo necesita para acceder al trabajo, a la salud, a la educación, a la familia, al estudio, al deporte y a los espectáculos públicos".

En la carta, firmada por Oscar Dourado y Enrique Mera, no se brindan datos o evaluaciones hechas de cuál sería el impacto o las diferencias de valores señalados.

La discusión sobre el transporte por aplicaciones en Montevideo tomó un giro significativo luego de una minuta presentada por el edil nacionalista Rafael Seijas y el frentista Gonzalo Zuvela que proponía actualizar los mecanismos de control, identificar vehículos y conductores e introducir cambios en las condiciones de los permisos.

Sin embargo, el pasado viernes el edil Sánchez presentó en la comisión de Movilidad de la Junta Departamental de Montevideo dicho proyecto para que sea tratado de forma grave y urgente.

En el artículo 1º —de lo que informó en su cuenta de X el periodista Eduardo Preve— se plantea agregar al artículo D.860.15 del digesto departamental un inciso que establece que "las plataformas electrónicas que intervenga en la contratación del servicio regulado en esta sección no podrán ofrecer, procesar, intermediar ni adjudicar viajes del servicio de transporte privado de interés público de taxímetros (...) ni de remises".

Algo que se reafirma en el artículo 2º donde se determina que "los permisarios y conductores de vehículos con taxímetro no podrán aceptar ni realizar viajes ofrecidos, procesados o adjudicados por plataformas electrónicas que operen en la modalidad de transporte oneroso de pasajeros en vehículos privados".

Y se agrega que "lo dispuesto en el inciso anterior no comprende a los sistemas de radiotaxi ni a otros servicios de despachos de viajes de taxímetro que no operen en dicha modalidad, siempre que apliquen exclusivamente la tarifa oficial y cumplan las condiciones que establezca la reglamentación".

La carta de Cabify

En Cabify hay preocupación por cómo impactará este decreto. Es por eso que enviarán una carta a todos los ediles pidiendo que no lo aprueben.

“Lo que está en juego es la libertad de los taxistas de elegir con quién trabajar y la de cada montevideano de elegir, en una misma aplicación, entre un taxi y otras opciones de viaje”, dice el texto al que accedió El País.

Cabify dice que este decreto va contra lo que ya zanjó la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia del Ministerio de Economía y Finanzas.

“Sancionó a la gremial del taxi (Cpatu) en 2015 por prohibir a sus afiliados usar otros medios de pedido, dispuso en 2024 una medida preventiva para que cesaran las sanciones a los taxistas que trabajaban con aplicaciones (confirmada por el Ministerio de Economía y Finanzas) y, el pasado 27 de octubre, dio vista de un proyecto de resolución final que prevé declarar que CPATU abusó de su posición dominante, imponerle una multa de 713.000 UI y ordenarle terminar con toda exigencia de exclusividad”, detalla la carta.

“La Comisión entiende que radiotaxis y aplicaciones compiten en un mismo mercado y que el acceso de las plataformas a los taxis habilitados es indispensable para que haya competencia. No se trata de una opinión de parte, sino de la conclusión del órgano técnico del Estado tras más de dos años de investigación”, sostiene Cabify.

Distintas visiones en la Junta

En la comisión de Movilidad, el edil del Partido Colorado, Federico Paganini, y el de la Lista 22 del Partido Nacional, Joaquín Campos, votaron en contra de la iniciativa de la gremial.

"Es un proyecto que va a colapsar aun mas la movilidad de Montevideo, quitando al ciudadano la posibilidad de elegir que tipo de transporte desea y generando un aumento abrupto de las tarifas de las aplicaciones", opinó Paganini en diálogo con El País.

"No concebimos que el transporte en Montevideo este digitado para proteger a los mismos de siempre y perjudicar continuamente a la gente", concluyó.

Campos, por otro lado, se manifestó en su cuenta de X.

"Siempre lo mismo. En lugar de fiscalizar el cumplimiento de la normativa existente, se restringe y limita la libertad con nuevos impedimentos y más sanciones", escribió el edil.

"¿El perjudicado? Siempre el mismo, el ciudadano…".