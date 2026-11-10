Intendencia de Montevideo retiró de la rambla la histórica palmera que homenajeaba a Juana de Ibarbourou

La Intendencia de Montevideo (IMM) informó este martes que se debió retirar de la rambla una palmera que estaba plantada en homenaje a la poetisa Juana de Ibarbourou. El ejemplar se encontraba afectado por el picudo rojo y pese a los esfuerzos para combatirlo, el deterioro no pudo ser revertido.

La palmera, instalada en 1966, se encontraba ubicada en la rambla República del Perú, entre Manuel Vicente Pagola y Miguel Barreiro. Según informaron desde la comuna capitalina en un comunicado, era de la especie "Phoenix Canariensis". "Fue plantada por el Consejo Departamental de Montevideo y la Junta Honoraria Forestal en homenaje a Juana de Ibarbourou, en reconocimiento a su aporte a la literatura y la cultura uruguaya", recordaron desde la IMM.

Señalaron que a partir del 2024 la palmera fue sometida a varios tratamiento para combatir al picudo rojo y que así poder ser conservada. Detallaron que se le aplicó insecticida, así como un "tratamiento fitosanitario" en la copa y la colocación de un aparato "atracticida" para que la plaga pudiera ser controlada.

Sin embargo, el pasado mes de setiembre aparecieron nuevos síntomas de infección. Se llevó a cabo una nueva "intervención quirúrgica" para que la palmera sea recuperada, pero aún así, el deterioro era irreversible.

Desde la IMM explicaron que la extracción de la planta "responde a la necesidad de retirar un ejemplar que no logró recuperarse de la afectación".

"Su historia, vinculada al homenaje a una de las figuras más destacadas de la literatura nacional, representa también una oportunidad para renovar su reconocimiento en el espacio público", subrayaron desde la comuna capitalina.

Por este motivo, la IMM señaló que se encuentra trabajando con organizaciones de la cultura para definir una nueva propuesta que homenajee a Juana de Ibarbourou.

El vínculo patrimonial con el billete de $1.000

La asociación civil Patrimonio Activo recordó a través de una publicación en la red social Instagram que la planta, llamada comúnmente "la Palma de Juana", fue "durante décadas" un homenaje a la poetisa. Además, hicieron énfasis en que la palmera figura en el revés del billete de $1.000, el mismo que en su anverso tiene una imagen de Juana de Ibarbourou.

Revés del billete de $1.000. Foto: Banco Central del Uruguay (BCU).

Según se destaca en la página de numismática (disciplina que estudia los objetos monetarios) del Banco Central del Uruguay (BCU), en el reverso del billete figura la "Palma de Juana , manuscritos y libros representando algunas de su obras".

"Por primera vez se incluye la imagen de una mujer homenajeada en un billete y no como parte del diseño simbólico", señalan desde el BCU.