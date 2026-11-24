A partir de los problemas de limpieza que tuvo Montevideo la semana pasada, el intendente de Montevideo, Mario Bergara, fue al Secretariado del Frente Amplio (FA) para hablar de cómo está trabajando la intendencia este tema.

La instancia fue acordada por el propio intendente y el presidente de la fuerza política, Fernando Pereira, cuando el FA justamente quería información del trabajo de la intendencia.

En una reunión en La Huella de Seregni, Bergara habló sobre los problemas que está teniendo con la Asociación de Empleados y Obreros Municipales (Adeom). También planteó que en 2027 se verá la gran transformación de la recolección de basura, gracias al nuevo sistema de contenedores intradomiciliarios e intraprediales.

Después del encuentro, el intendente dio una rueda de prensa donde reconoció que el mapa de recolección de contenedores lució “mediocre” algunos días, pero afirmó que están en “camino a una recomposición de la normalidad”.

Al hablar de los motivos que llevaron a la situación de la semana pasada, reiteró que Adeom está haciendo un “conjunto importante de asambleas” en el área de Limpieza y que el sindicato tampoco está haciendo horas extras.

Bergara además señaló otros factores que afectaron la cantidad de funcionarios a disposición en los últimos días. Dijo que muchos trabajaron el domingo de la elección de concejales vecinales y presupuestos participativos y que tanto ese día como el siguiente (que tuvieron asueto) no estuvieron a disposición para hacer sus tareas normales.

“Realmente nos lo comimos”, dijo el intendente.

Añadió que sucedió algo similar, aunque en menor volumen, con las elecciones de este domingo por el directorio del Banco de Previsión Social (BPS).

Bergara aludió a una decisión de la Junta Electoral que complicó a la intendencia.

Explicó que la comuna había enviado una lista con más de 3.800 funcionarios que eran “elegibles” para trabajar este domingo y la Junta aceptó alrededor de 1.500. Sin embargo, el organismo luego habilitó a que se anotaran más voluntarios y se registraron funcionarios que la intendencia no había calificado de “elegibles”.

“Entiendo que la Junta puede haber seleccionado a algunos de ellos”, comentó el intendente.

“Tiene lógica pensar que hay funcionarios que preferimos que no participen de estas mesas, porque eso implica obviamente el no resolver tareas tanto el día de la elección como al día siguiente”, dijo Bergara, que añadió que a estos funcionarios se les otorgan varios días libres por haber trabajado en la elección.

“Si eso es masivo, resiente evidentemente la provisión del servicio, en particular el servicio de limpieza”, concluyó.

Trabajar con empresas

Bergara habló también sobre la decisión que se tomó de apoyarse momentáneamente en privados para resolver los problemas de limpieza actuales y también de cara a las fiestas.

Aseguró que la intención de la comuna es trabajar con los funcionarios municipales, pero que al final del día la “prioridad” es que se recoja la basura.

“Privatizar el sistema está totalmente fuera de nuestro menú, pero sí la utilización puntual de servicios privados cuando las circunstancias lo ameriten, porque el foco tiene que estar en que la gente vea que se le recogen los residuos”, dijo el intendente.

Bergara le quitó dramatismo a la situación de la limpieza y dijo que “ni por asomo” hay un problema de “riesgo sanitario” en Montevideo, como se ha planteado desde la oposición.

Incluso, más allá de lo que informaron varios medios, aseguró que no recibió un pedido de información sobre el estado de los espacios públicos por parte del Ministerio de Salud Pública (MSP).

“Creo que esto es parte también del juego político. Se asocia a momentos en el pasado en que por argumentos vinculados a los riesgos sanitarios se avanzó hacia la esencialidad del sistema”, dijo el intendente, que rechazó que se deba tomar esa medida.

El nuevo sistema

Más allá de hablar de los problemas que tuvo los últimos días, Bergara habló en el Secretariado del FA sobre su plan de retirar la gran mayoría de los contenedores de la calle y reemplazarlos con contenedores intradomiciliarios e intraprediales.

Por el momento, ya hay casi 60 mil casas con el nuevo sistema y se retiraron más de 1.300 de la calle.

El objetivo es que en 2027 sean casi 300 mil los hogares dentro del nuevo plan. Para el final del período, la intención es retirar 9 mil contenedores de la calle, es decir, que queden unos 3 mil de los cerca de 12 mil que había cuando Bergara asumió.

La visión de Pereira

El presidente del FA, Fernando Pereira, también dio una rueda de prensa después del encuentro y pidió que se juzgue el trabajo de Bergara cuando esté terminando el periodo de gobierno.

Aseguró que en los lugares donde se aplicó el nuevo sistema ya se resolvió el problema de recolección de basura y que en la ciudad hay dificultades, pero no todas las zonas están mal. “Yo vivo en un barrio que está extremadamente limpio, que es el Cordón”, afirmó Pereira.

Por otra parte, respecto a la relación de Bergara con Adeom, dijo que se debe buscar el mejor vínculo posible con el sindicato, pero que “siempre” está primero la gente.

El presidente del FA criticó a los legisladores nacionalistas Martín Lema y José Luis Satjdian por “mentirle a la ciudadanía” y presentar una imagen que, a su criterio, no es cierta. “Tenemos problemas, pero no estamos viviendo ni en un país que tiene un incendio ni en una ciudad que tiene un incendio”, aseguró.