Traslados arbitrarios y perjuicios salariales a dirigentes: Adeom denunció "persecución sindical" de la IMM

La Asociación de Empleados y Obreros Municipales (Adeom) presentó una denuncia por persecución sindical contra la Intendencia de Montevideo (IMM) ante el Ministerio de Trabajo, como había informado días atrás El País.

Después de iniciar el proceso en la Inspección General del Trabajo, las autoridades del sindicato dieron una rueda de prensa detallando su acusación.

Explicaron que hay 11 dirigentes afectados y que todos pertenecen básicamente al servicio Fúnebre y a la división de Limpieza. Son las áreas que tienen mayor nivel de conflictividad con la comuna actualmente.

La secretaria general de Adeom, Silvia Tejera, dijo que se trata de trabajadores que han denunciado sus condiciones de trabajo en esas áreas, han reclamado el uso de elementos de protección personal y han cuestionado privatizaciones y tercerizaciones.

“En todas estas situaciones ha habido algún tipo de represalia hacia ellos”, aseguró Tejera.

Señaló que la consecuencia más común que han tenido es que los trasladen inmediatamente. “Realizan algún tipo de denuncia y en menos de 48 horas ya se está iniciando el expediente para un traslado arbitrario de los delegados y las delegadas”, dijo la sindicalista.

También mencionó otro tipo de consecuencias a estos trabajadores, como irregularidades en el pago de compensaciones salariales.

“Hemos tenido situaciones de compañeros y compañeras que han venido a hacer tareas gremiales en el sindicato y trabajan en la noche y la intendencia unilateralmente les quitó el pago de la nocturnidad. O se dilata el ingreso de las licencias gremiales y esto implica obviamente una pérdida salarial para estos compañeros y compañeras”, explicó.

Consultada sobre si antes de llevar el caso ante el Ministerio de Trabajo habían podido plantear estas situaciones en la IMM, Tejera dijo que están “un poco estancados” con la administración de Mario Bergara.

“Los propios compañeros que ya en muchos de los casos han sido sancionados han denunciado la persecución sindical y no ha sido de recibo por parte de la intendencia”, indicó. Y cuestionó además que a las reuniones con la comuna no van jerarcas políticos, sino funcionarios.

De todas formas, la sindicalista afirmó que el hecho de presentar la denuncia no los inhibe a continuar “apostando a la negociación colectiva y al diálogo continuo con la intendencia”.

Estos hechos, que para el sindicato conjugan casos de “persecución sindical”, comenzaron con la gestión de Bergara.

Ante la pregunta de si consideran que esta situación se debe a una definición general de la intendencia o a las jerarquías de las áreas en específico, Tejera dijo que “los primeros implicados” son los directores de división.

Pero añadió que el proceso en la Inspección General del Trabajo se va a dedicar "justamente a investigar ese tipo de situaciones y ver quién es el responsable de este tipo de persecución sindical que está llevando adelante la intendencia”.

Por el momento, Adeom no definió si tomará medidas, como paros o movilizaciones. “Estamos en un proceso. Hoy hicimos la denuncia”, subrayó el presidente del sindicato, Julio Cameto. “Tenemos un ejecutivo donde vamos a discutir la devolución que tuvimos con el ministerio y las acciones a tomar.”

La relación hasta el momento

En los últimos meses, después de que acordaran un convenio colectivo en el mes de mayo, la relación entre la IMM y el sindicato no estaba teniendo cortocircuitos públicos.

El periodo de mayor tensión se había dado justamente antes de este acuerdo. En los últimos meses de 2025, Adeom había hecho varios paros y movilizaciones, que según Bergara explicaban el deterioro en la limpieza de la ciudad.

Tras esta etapa de conflicto, en Nochebuena, la dirigencia sindical y las autoridades de la comuna coincidieron en un preconvenio, que incluía un leve aumento del salario real. Sin embargo, este acuerdo fue rechazado por la asamblea de trabajadores y la discusión siguió hasta el mes de mayo.

Allí, con un nuevo convenio que tenía mejoras en presupuestaciones y promociones, los trabajadores dieron el visto bueno y acabaron los meses de negociaciones.