La multinacional Uber envió una carta al intendente de Montevideo, Mario Bergara, solicitando "su atención e intervención" para que frene el proyecto de decreto que analiza la Junta Departamental y que busca prohibir que taxistas utilicen aplicaciones para tomar viajes.

El proyecto se votará este jueves en el plenario de la Junta y, aunque no está claro qué harán los ediles opositores –algunos acompañaron el texto en la comisión y otros no–, la bancada del Frente Amplio lo apoyará. Los votos del oficialismo serán suficientes porque se precisa solo una mayoría simple.

En la misiva de dos páginas enviada al intendente, a la que accedió El País, el gerente de Asuntos Públicos, Enzo Napoli, sostiene que la iniciativa "puede perjudicar severamente a la movilidad de Montevideo".

"La medida impide una mirada integral de la movilidad: los taxistas no podrán utilizar una aplicación para sumar viajes y complementar sus ingresos, a la vez que los cientos de miles de usuarios de Montevideo pierden la posibilidad de comparar precios, tiempos de espera, y la capacidad de elegir cómo moverse", afirma el texto.

Considera "alarmante" que la propuesta se arrogue la "potestad de limitar la libertad de los usuarios".

Viaje en auto con chofer de Uber en Montevideo, aplicacion de Uber Technologies Inc. en telefono celular Smartphone, empresa estadounidense que proporciona a sus clientes a nivel internacional vehiculos de transporte con conductor, ND 20251112, foto Darwin Borrelli - Archivo El Pais Darwin Borrelli/Archivo El Pais

"¿Qué problema se resuelve al impedir esta opción que hoy está disponible? ¿Qué beneficio recibirían quienes hoy, en teoría, pueden aprovecharlo?", plantea.

En ese sentido, la multinacional asegura que "las restricciones al registro de permisarios, vigentes desde 2018, y la lentitud de los mecanismos de incorporación han reducido la disponibilidad de vehículos, contribuido al aumento de los tiempos de espera y un aumento en el precio que pagan los usuarios".

Por eso, considera que esta prohibición "solo profundizaría las dificultades de acceso al servicio".

Por último, Uber pide que "se generen las instancias de diálogo necesarias antes de continuar" con el tratamiento del proyecto de decreto para así "evaluar los efectos y acordar alternativas que resguarden las oportunidades de los conductores y las opciones de los usuarios".

"Solicitamos su atención e intervención, en el ámbito de las competencias del Ejecutivo Departamental, para que puedan evaluarse las implicancias de esta iniciativa", le pide a Bergara.

En cualquier caso, según dijeron fuentes de la Intendencia de Montevideo a El País este martes, la comuna tiene una visión distinta, pero acatará lo que vote la Junta Departamental.

Uber solo para taxis

La iniciativa, que será sometida a votación por la Junta este jueves y que refleja una inquietud de la gremial del taxi, provocó que la multinacional considere dejar de ofrecer su servicio mediante autos particulares en la capital.

"El cambio propuesto en la regulación nos obligaría a elegir entre un modelo de autos particulares, cargado por las crecientes restricciones reglamentarias y los cupos que nunca se abren, y un negocio de taxis con potencial de crecimiento", indicaron a El País ejecutivos de Uber.

Y añadieron que actualmente los taxis ya representan uno de cada tres viajes en la plataforma que se realizan en Montevideo.

Asimismo, afirmaron que una alternativa que estudian es "enfocarse en Montevideo en el taxi y complementar la operación con vehículos registrados en Canelones para servir al Aeropuerto Internacional de Carrasco".

Por su parte, Cabify envió este martes una carta a los ediles para que revean la postura y no aprueben la iniciativa.

El intendente de Montevideo, Mario Bergara, en la Junta Departamental. Foto: Ignacio Sánchez

¿Qué pasará en la Junta?

El proyecto fue aprobado en la Comisión de Movilidad Urbana de la Junta Departamental con los votos del Frente Amplio y de la Lista 1 del Partido Nacional.

El edil del Movimiento de Participación Popular (MPP), Gonzalo Sánchez, dijo a El País que la bancada oficialista acompañará el proyecto en el plenario este jueves. "No creo que surja ningún contratiempo", afirmó Sánchez.

En el Partido Nacional hay distintas visiones. El edil Juan Ignacio Abdala está en contra, pero, por ejemplo, Rafael Seijas dijo que acompañará el proyecto si la intendencia compensa la salida de taxistas de las aplicaciones con la habilitación de una cantidad equivalente de nuevos permisarios.

Por su parte, el representante blanco de la Lista 22, Joaquín Campos, ya manifestó su postura contraria a la iniciativa, como también lo hizo el único edil colorado, Federico Paganini.

De todas formas, con la mayoría simple que tiene el Frente Amplio el proyecto puede ser aprobado.