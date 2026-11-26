La ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, planteó la necesidad de articular las telecomunicaciones, la energía y la industria 5.0, a la que definió como la tríada del desarrollo, para impulsar el crecimiento de Uruguay. “Si logramos que las telecomunicaciones, la energía y la industria avancen al mismo paso, el Uruguay de 2050 no será solo un país de vanguardia: será un país más próspero, más soberano y con oportunidades reales para toda su gente”, dijo Cardona ayer en un almuerzo organizado por la Asociación de Dirigentes de Marketing (ADM).

También hizo referencia al precio de los combustibles para diciembre y dijo: “Por ahora la idea es sostener estos resultados favorables y positivos que cerramos en 2025”, aunque reconoció que “el avance de la movilidad va a reducir el consumo interno de combustibles fósiles”.

Como forma de prepararse a la transición eléctrica en la movilidad, Cardona señaló que Ancap se encuentra exportando combustibles a la región. Si bien no especificó el precio al que están comprando los países vecinos, la ministra aseguró que es un precio similar al local. “Están comprando a un precio que razonablemente trabajamos para no trasladar la volatilidad del precio internacional”, dijo en su discurso.

Cardona hizo referencia al Precio de Paridad de Importación (PPI) –cuál sería el precio de los combustibles puestos en planta de distribución si en Uruguay existiera la libre importación de combustibles y un importador le compitiera a Ancap– y dijo que “no debe abandonarse” como referencia.

“La gestión eficiente y autónoma de los recursos con los que contamos supo frenar el efecto cascada sobre los precios logísticos y de los productos a la ciudadanía, lo que podría haber traído consecuencias muy graves en la producción”, afirmó.

En ese sentido, la ministra aseguró que Ancap “está tomando las decisiones correctas para su diversificación” y no descartó la posibilidad de generar un trabajo en conjunto entre empresas públicas energéticas. “Tenemos que empezar a pensar cómo hacemos para trabajar de manera mancomunada en una política energética única”, dijo.

Energía y movilidad eléctrica

“Hay que crecer sin comprometer el porcentaje de energías renovables que tenemos alcanzado”, sostuvo Cardona y sostuvo que la demanda de energía que se espera para un futuro obligó a UTE a adecuar su planificación quinquenal. En ese sentido, resaltó la importancia de permitir la participación de pequeños ahorristas en proyectos de inversión pública.

Cardona hizo énfasis en la movilidad eléctrica y dijo que “UTE tiene que acompañar esa descarbonización de la movilidad mediante redes de carga rápida y soluciones como la infraestructura portuaria desarrollada para el transporte fluvial”.

Fernanda Cardona en ADM Foto: Leonardo Mainé.

La jerarca recordó que uno de los principales objetivos en materia de movilidad era aumentar la flota de omnibus eléctricos a 15% en 2025 y en los hechos, se alcanzó al 20%. Sin embargo, el nuevo objetivo es llegar a electrificar el 50% de la flota de ómnibus para 2030. “Detectamos barreras para el recambio en empresas medianas y pequeñas (y para ayudar a que) ocurra estamos preparando acciones en diferentes departamentos de Uruguay”, dijo.

Cardona agregó que el próximo mes se lanzará un convenio con Cutcsa para disponer a la ciudadanía la infraestructura de carga en horarios del día. También sostuvo que se está trabajando para habilitar cargadores de los estacionamientos de grandes superficies como shoppings durante el horario nocturno.

En cuanto al mercado automotor, Cardona sostuvo que los vehículos eléctricos representan “solo un 4% del total” y que el 80% de quienes tienen un eléctrico, utilizan cargadores domésticos. “El 20% restante necesita una planificación estratégica de parte de nuestro ministerio para evitar exclusiones de carga”, afirmó.

En ese sentido, recordó que UTE cuenta con 543 puntos de carga y aseguro que se espera alcanzar los 1.000 cargadores en 2027. “Se nos viene la temporada, es una preocupación de Presidencia y trabajamos en un proyecto dentro de UTE para asistir en la temporada”, agregó.

Industria y telecomunicaciones

Cardona resaltó la importancia del sector industrial en: su aporte al Producto Interno Bruto (PIB), su capacidad de generar empleo y la capacidad para ampliar hacia mercados internacionales. “Cuando hablamos de productividad y nos preocupa la productividad, tenemos que hablar de la industria y de la industria nacional”, dijo y agregó: “Uruguay tiene las condiciones para dar un nuevo salto de desarrollo”.

La ministra resaltó una serie de incentivos fiscales, fondos de innovación y otras herramientas de apoyo para el sector industrial y adelantó que la cartera lanzará en conjunto con la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII) el proyecto I+D+i para la industria manufacturera con financiamiento de US$ 500.000.

Cardona afirmó que “la única manera de crecer y generar empleo de calidad es agregar el valor”.

Fernanda Cardona en ADM Foto: Leonardo Mainé.

En cuanto a las telecomunicaciones, Cardona resaltó el trabajo de Antel en la instalación de fibra óptica, aunque sostuvo que “el principal desafío de Uruguay en telecomunicaciones es pasar de ser un país con cobertura universal e infraestructura a convertirse en un motor activo de innovación tecnológica, inteligencia artificial y servicios de alto valor agregado”.

En ese sentido, sostuvo que uno de los diferenciales que puede tener el país es la velocidad con la que adapta los nuevos proyectos.“La expansión comercial del 5G, resulta indispensable para habilitar aplicaciones industriales y logística inteligente”, afirmó.

“Otro desafío es adaptar la normativa vigente a un ecosistema convergente”, dijo Cardona como uno de los principales ejes de trabajo en materia tecnológica y agregó: “Creo que la verdadera autonomía tecnológica no está en producir absolutamente todo, sino en la capacidad de decidir, integrar, operar, proteger y evolucionar de nuestra mirada estratégica con un acento propio”.

Cardona destacó el trabajo con el sector empresarial y trabajador sobre el documento del Plan Industrial y apuntó: “Utilicen los instrumentos del ministerio, propongan mejoras para llevarla adelante en los planes y las políticas, estrategias planteadas, exijan un estado ágil y apuesten por generar valor agregado”.

Potenciar las capacidades

Cardona hizo referencia a los desafíos centrales que tiene el gobierno y en especial el MIEM. “No solo hay que producir más barato, es una preocupación, (también) hay que competir en una economía pequeña y abierta en un mundo fragmentado, donde pesa la demanda de comunidad de suministro, los estándares ambientales, la tecnología y la clase de protección de los trabajos”, destacó.

También hizo referencia a un tema recurrente en la agenda de gobierno: competitividad y productividad, aunque Cardona agregó que el elemento escala “va de la mano” con los anteriores y lo catalogó como el desafío estructural del país.

Fernanda Cardona en ADM Foto: Leonardo Mainé

Para lograrlo, Cardona defendió la idea de lograr una mayor inserción internacional. “Estaremos más expuestos a shock de logística, energía y materias primas, los conflictos internacionales seguirán trasladados a costos de petróleo, fertilizantes, transporte marítimo, insumos industriales y financiamiento”, dijo.

“Si el Estado moviliza instrumentos fiscales, financieros, tecnológicos y de capacitación debemos aspirar a que esa inversión también genere capacidades para el país”, señaló Cardona.

Por otro lado, la ministra de Industria indicó que “Uruguay crece cuando no juega al achique. Estamos en un momento realmente disruptivo e histórico. Contamos con estabilidad institucional y un sistema político maduro, una matriz eléctrica prácticamente 100% renovable, infraestructura de telecomunicaciones de primer nivel, capacidades de innovación, conocimiento y un ecosistema productivo resiliente y capaz”.

La jerarca también agregó que Uruguay “tiene que destacarse por su calidad” y no por su tamaño. “Tan solo tenemos que potenciar nuestras capacidades apoyadas y multiplicadas”, concluyó.