Las ventas a través del comercio electrónico en Uruguay totalizaron $ 32.563 millones (US$ 810 millones) entre julio y setiembre de 2026, lo que representó un crecimiento de 24% en pesos corrientes respecto al mismo período del año anterior y de 1,5% frente al segundo trimestre de este año, según se desprende del Monitor de Mercado elaborado por la consultora Exante para la Cámara de la Economía Digital del Uruguay (CEDU), en base a información de los adquirentes.

En el tercer trimestre del año se realizaron 30,3 millones de operaciones a través del comercio electrónico, un 48% más que en igual período de 2025.

En tanto, en los 12 meses cerrados a setiembre, las ventas alcanzaron los $ 126.777 millones (unos US$ 3.200 millones), lo que significó un incremento interanual de 30%, mientras que la cantidad de operaciones llegó a US$ 106 millones, con un crecimiento de 39%.

En lo que refiere a los medios de pago, el 58% de las operaciones realizadas durante el tercer trimestre se concretó mediante tarjetas de débito y dinero electrónico, mientras que el restante 42% correspondió a tarjetas de crédito. Sin embargo, estas últimas concentraron el 66% del monto total de las ventas.

Persona pagando con POS. Foto Archivo El País.

Ciberlunes

La última edición de Ciberlunes, que se desarrolló entre el 2 y el 4 de noviembre, registró 1,2 millones de transacciones y ventas por US$ 51,2 millones a través del comercio electrónico, con un ticket promedio de $ 1.700, según datos de Exante.

Por otro lado, de acuerdo con el Monitor de Días Comerciales elaborado por la consultora Factum para la CEDU, el 80% de los encuestados estaba al tanto del evento Ciberlunes, tres puntos porcentuales más que en noviembre de 2025.

Mujer revisa sus datos mientras realiza una compra web desde su celular. Fuente: Canva.

La proporción de personas que se enteró con anticipación de la iniciativa comercial aumentó al pasar de 19% en noviembre del año pasado a 28% en la última edición.

El 38% de los encuestados realizó compras durante el evento, siete puntos porcentuales más que un año atrás, y cada comprador adquirió, en promedio, tres artículos.

En cuanto a los hábitos de consumo, el 86% de los compradores buscó sus productos a través de internet y el 83% concretó sus compras por canales digitales. Ambos indicadores registraron un crecimiento de tres puntos porcentuales respecto a la edición de noviembre de 2025.

A su vez, el 36% buscó activamente ofertas en sitios web de compra y venta, nueve puntos porcentuales más que un año atrás.

Tarjeta de crédito junto al teclado de una computadora. Foto: Canva.

La tarjeta de crédito fue el principal medio de pago durante el evento, utilizada por el 60% de los compradores (siete puntos porcentuales más que en noviembre de 2025). De quienes recurrieron a este instrumento, ocho de cada 10 financiaron sus compras en cuotas.

En lo que refiere a los productos más adquiridos, vestimenta, calzado y accesorios lideró las preferencias con un 19% (cuatro puntos porcentuales más que un año atrás), seguido por perfumería, cosmética y cuidado personal (8%), muebles y decoración para el hogar (7%) y electrodomésticos (7%).