Los trabajadores de un sector específico en Uruguay tendrán derecho a un pago correspondiente a la canasta de fin de año 2026 que con un monto mínimo de 0,80 BPC y un máximo de 2,5 BPC. Las personas beneficiadas serán los funcionarios de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), y el monto que perciban dependerá de su categoría salarial.

La medida fue confirmada por el presidente de la Federación de Funcionarios de Salud Pública (FFSP) y la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE), Martín Pereira, que además detalló que el pago de la canasta de fin de año se realizará a los trabajadores comprendidos el 28 de diciembre de 2026.

Por otro lado, Pereira celebró la medida como "una conquista de la lucha sindical y la negociación colectiva de nuestra Federación".

Qué montos recibirán los trabajadores de ASSE por la canasta de fin de año

El jerarca compartió en sus redes oficiales el comunicado de ASSE que confirma los montos a percibir por los funcionarios, de acuerdo a su categoría.

Los trabajadores bajo la categoría uno, con una franja entre los $ 0 y $ 44.616,99, tendrán derecho a recibir una canasta con un valor de $ 17.160 (2,5 BPC).

En tanto, quienes integran la categoría 2, es decir, una franja entre los $ 44.617 y $ 68.640,99, recibirán un pago de $ 10.296 (1,5 BPC) por concepto de la canasta.

Por último, los funcionarios de la categoría 3, que perciben entre $ 68.641 y $ 137.280, accederán a un pago de $ 5.491, lo que equivale a (0,80 BPC).

Cartel de ASSE. Foto: ASSE

El comunicado difundido por Martín Pereira también señala que el tope de salario nominal para percibir la canasta de fin de año de ASSE es de 20 BPC. El valor de 1 BPC vigente a enero de 2026 es de $ 6.864.

Canasta de fin de año de BPS

Otro grupo de personas en Uruguay que percibirá un pago por la canasta de fin de año son los jubilados y pensionistas del Banco de Previsión Social (BPS) que perciben pasividades de hasta $ 21.888 nominales. También están incluidos aquellos que reciben pensión por sobrevivencia, vejez e invalidez, así como los beneficiarios de Asistencia a la Vejez (Mides) mayores de 65 años cuyas pasividades no superan los $ 21.888 nominales.

Edificio del Banco de Previsión Social (BPS). Estefania Leal/Archivo El Pais

Por concepto de fin de año, el organismo estatal anunció que los jubilados y pensionistas comprendidos recibirán una partida especial de $ 3.293.