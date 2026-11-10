Aguinaldo 2026: qué pasa con el pago de diciembre si una persona estuvo en seguro de paro

Con la llegada de diciembre, los trabajadores uruguayos cobrarán la segunda mitad de su aguinaldo, sin importar si se desempeñan en el sector público o privado.

El "sueldo anual complementario" fue implementado por la ley N° 12.840 del 22 de diciembre de 1960. La legislación mencionada fijaba al aguinaldo como un solo pago al año, pero mediante la ley N° 14.525 del 27 de mayo de 1976 el pago del aguinaldo pasó a realizarse en dos etapas: una en junio y otra en diciembre.

A pesar de que todos los trabajadores en Uruguay tienen derecho a este pago, hay algunos casos especiales que pueden afectar el monto a cobrar por el aguinaldo.

Casos que afectan cuánto se cobra en el aguinaldo de diciembre

Para saber con antelación cuál será el monto o para corroborar posteriormente que el pago recibido haya sido el correcto, cualquier trabajador puede realizar el cálculo del aguinaldo.

Pago en pesos uruguayos. Foto: Archivo El País.

Para calcular el aguinaldo a percibir en cada etapa, se deben sumar todas las remuneraciones pagas percibidas en cada período y dividir el total entre 12.

Algunos de los casos que pueden afectar el monto que se cobra por el sueldo anual complementario incluyen: si el trabajador estuvo en seguro de paro, o si tuvo licencia por maternidad o paternidad. En estos casos puntuales, el monto del medio aguinaldo no incluirá en el cálculo a ese período, debido a que la empresa no emitió pagos al empleado.

Además, el aguinaldo no toma en cuenta los beneficios en especies, como los ticket alimentación, y también conlleva los descuentos que tiene el salario habitual, como los de aportes jubilatorios y Fonasa.

Cabe resaltar que, para el medio aguinaldo de diciembre, se toman en cuenta las remuneraciones percibidas desde el 1° de junio hasta el 30 de noviembre del año en curso.

¿Cuándo se cobra el aguinaldo de diciembre 2025?

Para el pago del medio aguinaldo en diciembre, los trabajadores del sector privado deben recibirlo antes del día 20 de diciembre de 2026, comunicó el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) en junio. Esto corresponde a la mitad del sueldo complementario generada desde el 1° de junio de 2026 y hasta el 30 de noviembre de 2026.

Funcionarios públicos en una oficina.

En cuanto al sector público, el gobierno publica un decreto cada año detallando en qué fecha concreta de diciembre se deben hacer los pagos correspondientes, un dato todavía no confirmado.