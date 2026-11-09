BPS suspenderá las asignaciones familiares a quienes no realicen un trámite clave antes del 30 de noviembre

El Banco de Previsión Social (BPS) emitió una advertencia dirigida a los padres de niños y adolescentes que no hayan presentado un certificado de estudio para el menor a su cargo, y estableció la fecha del 30 de noviembre como límite del plazo para realizar la gestión. A quienes no hagan este trámite en fecha se les suspenderá el pago de la asignación familiar a partir de enero de 2027.

La medida del organismo estatal corresponde a su estrategia para vincular a niños y adolescentes a sus respectivos centros educativos. BPS recuerda que la asistencia de los menores a escuelas y liceos es un requisito para el cobro de la prestación mencionada.

Cómo ingresar un certificado de estudio en BPS

La entidad pública ofrece un servicio para que los activos consulten si deben ingresar un certificado de estudio. De tener que hacerlo, pueden realizar la gestión en ese mismo portal, y de esa manera seguir cobrando una asignación familiar. La herramienta está disponible en la página web de BPS.

Una vez dentro de esta página, se puede realizar la consulta ingresando los siguientes datos del beneficiario:



Departamento

Localidad

Tipo de documento

Número de documento

Hacer clic en la verificación reCAPTCHA ("No soy un robot")

Hacer clic en "Confirmar"

También es posible realizar esta gestión de forma presencial, sin agenda previa, en las oficinas del BPS de todo el país. El certificado deberá estar firmado y sellado por la dirección del centro educativo.

Madres con sus hijas menores frente al edificio del Banco de Previsión Social (BPS). Estefania Leal/Archivo El Pais

En el caso de que el menor asista a un instituto de enseñanza privada, los responsables deberán solicitarle a ese centro que envíe al BPS el certificado de inscripción a través del servicio "Ingresar certificados de estudio para instituciones privadas", indicó BPS. Para ingresar, es necesario contar con un usuario BPS.

La institución pública recuerda que lleva adelante esta iniciativa junto a otras dependencias estatales, como la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), el Ministerio de Desarrollo Social (Mides), el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU), el Ministerio de Educación y Cultura (MEC) y el Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa).