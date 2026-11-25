La ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, habló este miércoles sobre la instalación de la planta de HIF Global en Paysandú, la inversión de la empresa española Solaria y la posibilidad de mantener el precio de los combustibles de cara al próximo mes de diciembre. Sobre este último aspecto, la jerarca sostuvo que se encuentran "con buenos números", y que por el momento, buscarán "sostener los resultados favorables".

"Siempre tenemos una ventana de tiempo, miramos los cierres del mes y tres o cuatro meses para adelante por lo que es la compra del petróleo para Ancap. Por ahora la idea es sostener estos resultados favorables y positivos que cerramos en 2025", dijo la secretaria de Estado tras un encuentro en la Asociación de Dirigentes de Marketing (ADM).

Sostuvo que en el marco de la gestión, Ancap "resignó ingresos". Subrayó que la empresa pública "resignó ingresos" al "no trasladarle a la gente los precios de los combustibles". "Esto implicó no que Ancap subvencionara, sino que resignara ingresos, y aún así, estamos viendo un balance que es positivo", destacó.

En relación al conflicto en Medio Oriente, Cardona indicó que "está impactando en un porcentaje altísimo" el precio de los combustibles. "La idea nuestra es seguir con esa realidad, nosotros demostramos que el Precio de Paridad de Importación (PPI) es una referencia internacional que no abandonamos, pero podemos tomar decisiones diferentes", añadió.

Se observan 6 buques anclados en Bandar Abbas, a lo largo del estrecho de Ormuz. Foto: AFP

El proyecto de HIF Global en Paysandú

La ministra también fue consultada sobre la caída de una inversión en Chile de la empresa HIF Global, que prevé llevar adelante en Uruguay una inversión de más de US$ 5.000 millones para producir combustible sintético. Cardona señaló que el gobierno "sigue negociando qué vector puede usar Uruguay para que ese proyecto pueda ser una realidad".

"Como gobierno, de lo primero que tenemos que ocuparnos es de la seriedad de las negociaciones, eso lo hemos venido planteando y la empresa también tiene su devolución, ha habido un ida y vuelta durante muchos meses, esa mesa continúa absolutamente abierta. Esta semana hemos tenido reuniones por ese tema, y continuarán hasta que podamos encontrar ese equilibro entre un proyecto que sea ejecutable y represente una ganancia para Uruguay y para la empresa", añadió.

Ubicación de la planta de HIF en Paysandú, frente a la ciudad argentina de Colón. Foto: Viabilidad Ambiental de Localización HIF.

El estado del proyecto de instalación de Solaria

Por otro lado, la ministra también recibió consultas sobre un pedido de informes que había realizado el senador nacionalista Sebastían Da Silva en relación a la inversión de la empresa Solaria y las tierras que se encontrarían afectadas. Cardona, dijo que no habrá expropiaciones en el departamento de Florida.

"Eso no va a ser así, UTE en un momento había indagado en ciertos padrones, pero después de informes técnicos esa realidad no va a ser", aclaró.

Autoridades de UTE y la ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona Foto: MIEM.

Señaló que "la seriedad de las negociaciones" implica "mirar lo social y los productivo a la vez". Aclaró que están tratando de llevar adelante inversiones "que no desplacen realidades productivas" que hoy tiene el país. "Sino, no tendríamos crecimiento, la idea es sostener las líneas de trabajo que tenemos hoy y agregar nuevas a esa ganancia del país", acotó.