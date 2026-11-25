A pocas semanas del inicio de la temporada turística de verano, las recientes turbulencias económicas y cambiarias en Argentina y Brasil representan una señal de alerta para Uruguay, particularmente por el impacto que podrían tener sobre las decisiones de los turistas que aún no definieron dónde pasar sus vacaciones.

Así lo advirtió el Observatorio de la Coyuntura Económica de la Universidad Católica del Uruguay (UCU) en su último Monitor de Coyuntura, publicado este martes, en el que analizó la evolución de los precios medidos en dólares en los tres países durante los últimos 12 meses.

“Si bien en buena medida la temporada turística estival ya está ‘jugada’, las recientes turbulencias en nuestros vecinos pueden afectar las decisiones de quienes aún no se han definido”, señaló el informe.

En concreto, el observatorio sostuvo que una Argentina con un riesgo país por encima de los 1.000 puntos básicos y un Brasil cuya moneda cayó tras la reelección del presidente Luiz Inácio Lula da Silva constituyen “malas noticias para nuestro turismo receptivo”.

Luiz Inácio Lula da Silva. Foto: AFP

Según el análisis, Argentina se encareció considerablemente en dólares durante los últimos 12 meses y actualmente se encuentra un 17% más cara que en noviembre de 2025. Sin embargo, en los últimos días se registró una incipiente disparada del dólar contado con liquidación, considerado por el observatorio como el más cercano a un mercado sin restricciones.

De profundizarse esa tendencia, el vecino país podría experimentar un abaratamiento de sus precios medidos en dólares, algo que, según el informe, ya comenzó a insinuarse.

Por su parte, Brasil se había encarecido en dólares durante el primer semestre del año, para luego estabilizarse y abaratarse “súbitamente” en noviembre, tras el triunfo electoral de Lula. Actualmente, la economía brasileña se encuentra un 3% más barata en dólares que hace un año.

En tanto, Uruguay experimentó un abaratamiento en marzo, “de la mano de la flexibilización de la política monetaria”, aunque posteriormente mostró una leve tendencia al encarecimiento. En noviembre, el país se encuentra un 3% más caro en dólares que en igual mes de 2025.