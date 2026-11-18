Con una caída en la llegada de visitantes, pero un incremento en el ingreso de divisas durante los primeros nueve meses del año, el turismo uruguayo se prepara para una nueva temporada de verano. El ministro de Turismo, Pablo Menoni, dijo que el gobierno tiene un "optimismo cauteloso" sobre el desempeño del sector y analizó los indicadores económicos que inciden en el poder de compra de los turistas argentinos y brasileños.

En entrevista con El País, Menoni también se refirió a los problemas de capacidad del puerto de Colonia, la disputa entre Buquebus y Colonia Express por el puerto de Montevideo, la incertidumbre sobre la continuidad de las operaciones de Paranair, las perspectivas para la temporada de cruceros y los planes para captar turistas de mercados como Estados Unidos, España y Colombia. A continuación, la entrevista:

-¿Qué balance hace del desempeño del turismo uruguayo durante 2026?

-Desde enero hasta setiembre, que es el último mes que tenemos cerrado, registramos una caída de unos 226.000 turistas. Es una baja significativa, pero hay que tener en cuenta que la comparación incluye el verano de 2025, que fue extraordinariamente bueno. Si analizamos por separado el segundo y el tercer trimestre, en cambio, vemos un crecimiento respecto al mismo período del año pasado.

-¿De cuánto fue el crecimiento en esos dos trimestres?

-Fue de aproximadamente 5%, lo que consideramos un resultado bastante bueno. Además, pese a la caída en la cantidad de visitantes entre enero y setiembre, los ingresos por turismo aumentaron US$ 38 millones respecto al mismo período del año anterior. Es un dato muy alentador. Otro dato relevante es que la llegada de turistas brasileños, norteamericanos y europeos creció por encima del 10%. Esto es importante para nosotros porque estamos reforzando la promoción en el sur de Brasil, sobre todo desde San Pablo hacia el sur, donde creemos que tenemos grandes posibilidades de crecer. Que la cantidad de turistas brasileños, europeos y norteamericanos hayan crecido nos interesa porque realizamos campañas durante unos 45 días en distintos puntos de Madrid, Barcelona y Miami, así como en Times Square, en Nueva York. Estas acciones acompañan y refuerzan la evolución positiva que estamos registrando en esos mercados.

-¿Cómo evolucionó la conectividad aérea internacional durante 2026 y qué perspectivas hay para el próximo año?

-En 2026 vamos a crecer un 8% en la cantidad de asientos ofertados respecto a 2025. Es el indicador más importante para medir el crecimiento. Si bien todavía no tenemos el dato cerrado, las frecuencias se programan con bastante anticipación, por lo que podemos proyectar ese crecimiento. Hemos visto que este crecimiento ha sido producto no solo de que el Uruguay se ha vuelto un destino más atractivo, sino también, y sin ninguna falsa modestia, por el énfasis que hemos puesto en mejorar la conectividad. El impacto de la herramienta de apoyo que implementamos se verá más adelante, ya que el pago del cash rebate comenzará en enero de 2027. Además, ya anunciamos nuevas rutas para el próximo año, en marzo comenzará una conexión con República Dominicana y otra compañía asumirá la ruta con Asunción, que también es muy importante.

-¿Cuál?

-Latam. Esa aerolínea opera vuelos a Asunción y Avianca ofrece ahora vuelos diarios a Bogotá, cuando antes Uruguay tenía cuatro frecuencias semanales a ese destino. Entendemos que esto representa una mejora en la conectividad con Bogotá. Por otra parte, la herramienta del cash rebate tiene dos componentes, el primero consiste en comparar, por compañía, la venta de pasajes a extranjeros durante el segundo semestre de 2025 y el mismo período de 2026. Si se registra un aumento, se devolverán US$ 30 en efectivo por cada pasaje incremental, US$ 15 aportados por el Ministerio de Turismo y US$ 15 por Aeropuertos Uruguay.

Pablo Menoni. Foto: Ignacio Sánchez.

-¿Qué recepción tuvo hasta el momento esa herramienta entre las compañías aéreas?

-Muy buena. Por ejemplo, Iberia, que opera vuelos directos a Madrid no aumentó sus frecuencias, pero sí cambió el tipo de avión. Pasó de operar con dos Airbus A330 a utilizar un Airbus A350, que tiene cerca de 70 plazas más. Por eso, estimamos que, cuando hagamos el balance al 31 de diciembre, la compañía podría acceder a esta devolución, ya que está ofreciendo más asientos. Tenemos una ventaja frente a otros aeropuertos, yo decía que la herramienta del cash rebate tiene dos componentes y hablamos del primero, pero el segundo componente de esta herramienta es promover la creación de nuevas rutas. En otros destinos suele haber negociaciones particulares entre los aeropuertos, el Estado y las aerolíneas para concretar nuevas conexiones. En nuestro caso, ya contamos con un mecanismo de incentivos al que pueden acceder las compañías, independientemente de cuál sea la aerolínea o el destino. El monto del incentivo depende de la zona en la que se encuentre el destino. Por ejemplo, la zona uno comprende toda América y algunos países europeos, como España, Portugal, Italia, Alemania y Francia. Para esas rutas, el apoyo será de US$ 80.000, de los cuales US$ 40.000 son aportados por el ministerio y US$ 40.000 por Aeropuertos Uruguay. La zona dos comprende el resto de Europa y los países que no están incluidos en la primera categoría. Para esas rutas, el incentivo será de US$ 50.000, aportados en partes iguales por ambas instituciones. La zona tres abarca el resto del mundo y prevé un apoyo de US$ 35.000, también dividido en partes iguales entre el Ministerio y Aeropuertos Uruguay.

-¿Este beneficio podría extenderse a otros medios de transporte, como el fluvial o terrestre, o será exclusivo del aéreo?

-Es importante señalar que, si bien tenemos referencias internacionales, esta es una herramienta perfectible. A fines de 2027 evaluaremos su funcionamiento y, en función de los resultados, definiremos qué mejoras incorporar para 2028, tanto en el transporte aéreo como en la posibilidad de extenderla a otros medios, como el fluvial o el terrestre.

-¿Estos incentivos son suficientes para mejorar la competitividad de Uruguay frente a otros destinos de la región o también es necesario avanzar en una reducción de otros costos?

-Toda reducción de costos es muy atractiva. Un costo muy importante en la cuestión económica es el combustible. En este momento, si comparamos los precios en el contexto del conflicto en Medio Oriente, somos más competitivos como país en tanto tenemos a la empresa pública Ancap que, de alguna forma, amortigua los saltos que ha tenido el precio del petróleo. Sin embargo, se trata de una situación coyuntural. Siempre hay espacio para mejorar los costos. En cuanto a la herramienta de incentivos, los US$ 80.000 previstos para algunas rutas surgen de un análisis de mercado y buscan marcar una diferencia a la hora de decidir si operar una conexión con Montevideo, Punta del Este u otro aeropuerto del país frente a otros destinos de la región. Más allá de eso, es una señal muy importante que estamos dando como Estado y porque además estamos asociados con un privado también. Hay una sinergia público-privado, en este caso con el concesionario del aeropuerto, que es muy importante también. Es una herramienta realmente muy novedosa.

-En relación con los aeropuertos, este año hubo complicaciones en las operaciones por la falta de controladores aéreos, tanto en Carrasco como en el interior. ¿Se solucionó el problema o hubo avances para evitar que se repita durante la temporada de verano?

-La conflictividad laboral fue gestionada por el Ministerio de Defensa, ya que los controladores dependen de esa cartera. Desde que se puso en funcionamiento el nuevo sistema, el ILS CAT B III en Carrasco, no ha habido inconvenientes y se ha trabajado con normalidad. Sin embargo, me consta que hay un reclamo pendiente de los controladores aéreos para la incorporación de más trabajadores, sobre todo en el interior, aunque no solo ahí. Comprendo tanto el esfuerzo que han hecho los trabajadores y el concesionario, pero también entiendo los reclamos. La compañía que va al interior ha tenido que suspender vuelos, por ejemplo, por falta de controladores. Esa es una realidad.

-¿Se refiere a Paranair?

-Exactamente.

Avión de Paranair. Foto: Archivo.

-Justamente la compañía anunció que retomarán sus operaciones a partir del 15 de noviembre. (NdR: La entrevista se realizó antes de la fecha a partir de la cual Paranair había anunciado que retomaría sus operaciones).

-No nos consta que vaya a hacerlo.

-A Salto o a Rivera?

-También a Asunción.

-¿Paranair está en quiebra?

-No tengo conocimiento y no tenemos la confirmación de que los vuelos retomen.

-¿Desde cuándo no están volando?

-Desde finales de setiembre. Fue por falta de aeronaves que debían ingresar en mantenimiento pero bueno, está todo muy quieto. Sin perjuicio de eso, ya estamos procurando encontrar alguna alternativa, sobre todo para los vuelos del interior.

Pablo Menoni. Foto: Leonardo Mainé.

-¿Considera que el modelo actual de conectividad aérea con el interior es sostenible o necesita ajustes para asegurar una mayor regularidad de los vuelos?

-Creo que es sostenible desde el punto de vista económico. Así lo ha demostrado, más allá de que nosotros no tenemos las mismas posibilidades en los aeropuertos del interior, por ejemplo, para aterrizar con niebla, seguimos dependiendo de las condiciones climáticas, pero sin dudas que tanto a Rivera como Salto, desde el punto de vista económico, es sostenible.

-En cuanto al transporte fluvial, ¿qué balance hace del movimiento de pasajeros durante este año?

-Si sumamos el movimiento de todos los puertos, entre enero y setiembre registramos una caída del 1%, lo cual es insignificante y también acá hay que tener en cuenta que los primeros meses de 2025 fueron muy buenos, sobre todo por la situación coyuntural de Argentina. Por eso, pasando raya consideramos que el desempeño de 2026 viene muy bien. También hay que resaltar la incorporación de una nueva frecuencia de Buenos Aires a Carmelo, que conecta a un gran emisor de turistas como es Buenos Aires, con un extraordinario centro turístico como lo es Carmelo. A eso se suma la incorporación del China Zorrilla, el barco de propulsión 100% eléctrica más grande del mundo, que cubre Buenos Aires-Colonia y amplía la capacidad de asientos de pasajeros y vehículos.

Sin embargo, tenemos inconvenientes en la capacidad operativa del puerto de Colonia. Hay esencialmente dos cuellos de botella. Uno tiene que ver con la capacidad de los controles migratorios y los de seguridad. Esto ocurre pese a las obras de ampliación de infraestructura realizadas por la Administración Nacional de Puertos (ANP). Tenemos una experiencia del turista que no es la mejor en Colonia por las demoras, pero no debemos perder de vista que estamos ante un punto de tránsito fronterizo. Mientras no exista libre circulación de personas y mercaderías con Argentina, esos controles son necesarios. Hay un equilibrio muy fino entre la celeridad con que pasa la gente y mantener, por ejemplo, el estatus fitosanitario de Uruguay. Los controles que realiza el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca son muy importantes para preservar ese estatus, aunque por supuesto que implica demoras que van en detrimento de la experiencia del turista.

Puerto de Colonia. Foto: @ANPCOMUNICACIÓN

-Otro tema que ha generado controversia es la intención que tiene Colonia Express de comenzar a operar la ruta Montevideo Buenos Aires. ¿Qué posición tiene el Ministerio de Turismo sobre la controversia entre Buquebus y Colonia Express?

-Para nosotros, en tanto se aumente la oferta de asientos para venir acá a Uruguay es una mejora. Hay un problema entre privados, sobre el cual no me voy a expedir. Pero, desde el punto de vista macro, si mejora la oferta de transporte para llegar al país, independientemente del lugar de origen o de la vía de ingreso, es algo favorable para el turismo.

-¿Cree que Colonia Express podría comenzar a operar esta ruta durante la próxima temporada de verano?

-Desconozco cómo vienen las negociaciones. Se trata de una instancia entre privados y hubo una inversión muy fuerte de una de las empresas que, entiendo, pretende recuperar. Por lo tanto, hay una negociación entre privados en la que no nos vamos a meter.

-¿Qué perspectivas tiene para la próxima temporada de verano, tanto en la llegada de turistas como en el nivel de gasto?

-Es la pregunta más difícil de todas. Tenemos que ser muy cautelosos al hacer pronósticos porque nuestras declaraciones generan expectativas y sabemos que las expectativas forman precios e inciden en las decisiones de los operadores turísticos, los propios visitantes y los trabajadores del sector. Sin perjuicio de eso, tenemos algunos indicadores macroeconómicos que permiten analizar las perspectivas. Uno de ellos es el tipo de cambio real efectivo que publica el Banco Central, que permite comparar la evolución de los precios entre Uruguay y los países de origen de los turistas. Si comparamos la evolución entre marzo y setiembre de 2025 con la del mismo período de 2026, tanto en el caso de Brasil como de Argentina por poner dos ejemplos, Uruguay está mejor posicionado. Esto significa que el poder de compra de los turistas brasileños y argentinos en nuestro país es mayor que el año pasado.

Pablo Menoni en ADM. Foto: Leonardo Mainé.

-Se confirmó que el grupo Cipriani va a poder operar con un casino temporal llamado Locanda Casino by Cipriani, ubicado en el exhotel Mantra, ¿qué importancia tiene para el sector?

-Exactamente, quiero resaltar que implica la generación de muchos puestos de trabajo.

-¿Qué impacto esperan que tenga la apertura del casino temporal en la actividad turística y los ingresos, teniendo en cuenta que el hotel San Rafael no estará operativo durante esta temporada?

-Tenemos pocos datos y muy poca base empírica para comparar. No contamos con antecedentes de tener dos casinos privados operando en alta temporada, por lo tanto, es para nosotros todo expectativa y especulación. No me gustaría entrar en eso, pero en tanto tengamos más fuentes de trabajo para mí es positivo. En cuanto a las perspectivas generales del sector, este año vienen creciendo los ingresos por turismo y también aumentando la cantidad de visitantes durante el segundo y tercer trimestre. Por eso te diría que tenemos un optimismo cauteloso. Lo he dicho en varias oportunidades, tenemos que ir con mucha cautela porque de vuelta, esto de generar falsas expectativas después tiene consecuencias que no me gustaría asumir.

-¿Qué se espera para la próxima temporada de cruceros?

-Se prevé una disminución de las escalas en Montevideo y un aumento en Punta del Este. En términos generales, la cantidad total va a ser muy similar a la de la temporada pasada, estimamos entre 130 y 140 escalas en total. Entendemos que tenemos oportunidades de crecimiento. En agosto, durante el encuentro de cruceros realizado en Punta del Este, planteamos junto con los ministros de Turismo de Brasil y Argentina la importancia de presentarnos ante las compañías como un destino único, y no como una sumatoria ineficiente de esfuerzos portuarios aislados.

Es claro que hay una mejora en la previsibilidad de los costos. Ya está operativa la licitación de la hidrovía, que incluye el dragado, y eso marca una pauta bien clara de cuáles van a ser los precios de Argentina de acá a los próximos 30 años. También esperamos que haya una oferta de tarifas del lado nuestro también. Creo que estamos mejor de cara al futuro, no a esta temporada.

Puerto de Montevideo. Foto: Archivo El País.

-A partir de los cambios en la programación de MSC, ¿el gobierno está realizando gestiones para recuperar esas escalas o atraer nuevas compañías de cruceros?

-La propia compañía explicó que la reducción de escalas responde a una decisión puramente comercial porque los pasajeros embarcaban al crucero en mayor medida en Argentina y no en Uruguay. Montevideo y Punta del Este siguen siendo destinos tan atractivos como siempre. Lo que queremos es fortalecer la promoción conjunta de Uruguay, Argentina y Brasil, e incluso incorporar a Chile, aprovechando los itinerarios que incluyen el paso por el estrecho de Magallanes. En lugar de que cada país haga esfuerzos individuales para captar cruceros, queremos presentarnos como un destino único, entendemos que nos va a ir mejor.

Pablo Menoni. Foto: Ignacio Sánchez.

-¿Qué herramientas considera que necesita Uruguay para anticiparse a posibles dificultades y sostener el crecimiento del turismo?

-Me gustaría ser bastante menos vulnerables a la coyuntura. Para actuar en consecuencia necesitamos profundizar en nuestro análisis prospectivo. Mi anhelo es tener una plataforma de inteligencia turística que nos ayude a tomar medidas proactivas y no reactivas. Tenemos herramientas econométricas y de inteligencia artificial que pueden ayudarnos a prever cambios en la coyuntura y actuar en consecuencia. Esa es una herramienta que podemos dar a futuras gestiones. Por otra parte, queremos salir a buscar nuevos mercados. Este año tuvimos una presencia importante en puntos estratégicos de Madrid, Barcelona, Nueva York y Miami. También vemos oportunidades en Reino Unido. La semana pasada estuvimos en la feria WTM, en Londres, y estamos tratando de que alguna compañía británica considere operar un vuelo directo con Uruguay. Falta muchísimo todavía, pero estamos empezando a sembrar para cosechar dentro de dos años o tres.

-Hablando de cosecha, ¿hay algún resultado concreto que le gustaría poder mostrar al cierre de la gestión?

-Me encantaría dejar herramientas. Así como estamos dejando esta herramienta de conectividad, quisiera dejar también una plataforma de inteligencia turística. Me gustaría que podamos consolidar a Uruguay como destino turístico más allá de la región y gane reconocimiento en mercados como Brasil, Colombia y también en otros lugares de Argentina como Rosario y Córdoba. También vemos oportunidades a partir de nuevas conexiones aéreas de la región. El vuelo directo entre Buenos Aires y Reino Unido podría generar un efecto positivo para Uruguay. Lo mismo esperamos del vuelo entre Argentina y China y la decisión nuestra de la exención de visa para ciudadanos chinos, creemos que también van a estar atentos.