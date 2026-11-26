El catedrático Germán Aller planteó la postura del Instituto de Derecho Penal y Criminología de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República (Udelar) sobre el proyecto de ley del Frente Amplio (FA) que propone que nunca prescriban los delitos sexuales que involucran a víctimas menores de edad, y se pronunció en contra.

En la sesión de la comisión de Derechos Humanos y Equidad de Género del Senado del martes pasado, el experto sostuvo que todos los integrantes del instituto, unánimemente, se mostraron contrarios a la imprescriptibilidad en este tipo de delitos.

La normativa actual dispone que el plazo de prescripción (entre 10 y 15 años, según la gravedad) comienza a partir de la mayoría de edad. “Los plazos se pueden discutir. Yo no soy partidario de aumentar el plazo prescripcional, pero el proyecto no dice que pase de 15 a 20, lo que dice es que no prescriban jamás, de lo cual vamos a ser opositores hasta la tumba”, aseguró, según consta en la versión taquigráfica a la que accedió El País.

Asimismo, dijo que no es deseable “construir valores absolutos”, como pueden serlo la pena de muerte o la cadena perpetua. No obstante, acotó que “Uruguay ya tiene consagrado algún tipo de imprescriptibilidad” que “ha dado fuertes dolores de cabeza a los científicos, más allá de que se pueden entender perfectamente las razones humanitarias y sensibles”, en alusión a los delitos de lesa humanidad y la doctrina internacional correspondiente.

“Esto podría aplicarse a otros delitos, porque yo, en realidad, no vengo a hablar de los delitos sexuales. Vengo a hablar de equis delito. Mañana serán otros, y diría exactamente lo mismo para la imprescriptibilidad de otro tipo de delitos. La argumentación es exactamente la misma. Es verdad que, de acuerdo a cada conducta, tenemos más o menos sensibilidades, pero no es mucho más que eso”, aclaró.

Aller también rechazó que “más delitos imprescriptibles significarían más eficiencia para el Estado”, ya que la prescripción “existe como una manera de controlar al Estado” y “para pedirle que actúe”.

“En el Estado liberal de derecho, que es el Estado característico histórico uruguayo y que llega hasta el día de hoy, por supuesto, la pena tiene que ser acotada en cuánto dura y en cuánto tiene el Estado la potestad, porque el Estado no tiene derechos en eso. Es una obligación, una prerrogativa que le damos al Estado de hacer la prosecución de las causas”, describió. En ese sentido, afirmó que “se termina premiando la negligencia del Estado”.

Según el catedrático, “carece de mayor sentido que a una persona que comete un delito —para no decir sexual— de rapiña, de copamiento, que es muy grave y tiene una pena superior a una violación sexual, la sancionemos y le apliquemos una pena 40 años después”.

Si bien el penalista reconoció el “sentimiento legítimo y muy comprensible” de las víctimas de delitos sexuales, cuestionó que se le dé un “estatuto particularísimo” a personas tan respetadas “como los parientes de víctimas de homicidios, o que han pasado por delitos gravísimos como rapiñas, extorsiones o secuestro”.

Aller remarcó que se trataría de una “inequidad absoluta” y que no ve “la razón jurídica” para tomar la medida propuesta. También descartó la comparación en base a “la idea de que tienen traumas”, porque “quienes han vivido delitos de ese tenor también pueden quedar sumamente traumadas” y en todo caso la gravedad se mide “a través de la dosimetría de las penas”.

Sobre la postura del Instituto de Derecho Penal y Criminología, ilustró: “No hubo una sola opinión proclive a aceptar la imprescriptibilidad de estos delitos. Aclaro que en el instituto hay abogados de victimarios y de víctimas, y los de las víctimas también dicen lo mismo. Es la opinión totalmente unánime del instituto”.

Pedro Bordaberry, senador colorado. Foto: Ignacio Sánchez/Archivo El País.

Al momento, en la oposición no hay apoyo para el proyecto. Desde el Partido Nacional, la senadora Graciela Bianchi manifestó que es “incapaz” de “llegar a los extremos” que plantea la iniciativa. En los colorados, el senador Pedro Bordaberry dijo no tener una “posición formada”, pero sí “dudas” al respecto, por ejemplo sobre “la dificultad de juzgar hechos que ocurrieron hace 30 años”.

Por otro lado, el líder de Vamos Uruguay señaló que generalmente “este tipo de delitos se dan en ámbitos familiares o intrafamiliares, en los cuales quien los comete tiene una posición de fuerza” y “está en condiciones de evitar que el delito sea denunciado”, por lo que no se puede “hablar de una demora o negligencia del Estado”.

Liliam Kechichian, senadora del FA, expresó que algunos señalamientos de Aller le “dolieron” y cuestionó que haya realizado “una comparación con la rapiña”, pues “no tiene nada que ver”.

“Recibimos a cinco o a seis muchachas que eran parte de una organización y que fueron víctimas de haber sido agredidas sexualmente en su niñez. Y dijeron una frase que a mí me sacudió: ‘Las víctimas de este tipo de delito hablamos cuando podemos’. Pensar que a los 18 años ya están preparadas porque cumplieron la mayoría de edad no es la realidad”, afirmó la legisladora.

El proyecto de ley original había sido presentado por la Vertiente Artiguista en 2020 ante la comisión de Constitución y Códigos, pero nunca llegó a la cámara; fue desarchivado en esta legislatura.