La Suprema Corte de Justicia (SCJ) confirmó la condena de 28 años de penitenciaría a Remo Leonardo Breccia Andino por provocar el incendio en el que murieron su pareja, y sus dos hijos pequeños en mayo de 2022.

El máximo tribunal rechazó por unanimidad el recurso de casación presentado por la defensa, que insistía en que el fuego había sido accidental y cuestionaba las pruebas utilizadas para atribuirle responsabilidad.

La sentencia, a la que se llegó luego de que los abogados de Breccia apelaran un fallo de segunda instancia, concluyó que el hombre inició deliberadamente el incendio, pese a saber que su familia dormía en la planta alta de la vivienda. Por ende, confirmó la condena por tres delitos de homicidio especialmente y muy especialmente agravados, cometidos a título de dolo eventual.

El hecho ocurrió el 22 de mayo de 2022, sobre las 6:30 de la mañana, en una vivienda de un complejo habitacional del barrio Parque Guaraní, en Montevideo. Allí vivían Breccia, su pareja de 29 años y sus dos hijos, una de un año y otro de cinco meses.

Según los hechos que la Justicia consideró probados, durante aquella madrugada Breccia estuvo consumiendo marihuana y pasta base en la planta baja de la vivienda. En determinado momento compró un bidón de nafta a un hombre que pasó por el complejo y lo ingresó a la casa. Posteriormente declaró que había adquirido el combustible con la intención de revenderlo. Su pareja y sus hijos se encontraban durmiendo en el piso superior.

La Fiscalía, encabezada por Luis Pacheco, sostuvo durante el juicio que Breccia había distribuido nafta en la planta baja y en la zona de la escalera para luego iniciar el fuego.

Su pareja y sus hijos fallecieron como consecuencia de la inhalación de gases tóxicos provocados por el incendio. El hombre, que estaba dentro de la casa cuando comenzó el fuego, logró salir y sufrió quemaduras.

Durante el juicio declararon familiares y vecinos que describieron una relación de pareja marcada por episodios de violencia física y psicológica.

Los testigos aseguraron que Breccia ejercía un control sobre su pareja y que le restringía el contacto con su familia y el acceso a las redes sociales. Incluso describieron haber visto a la mujer con moretones en los brazos.

Una vecina aseguró que la madrugada del incendio había escuchado a la pareja discutir a los gritos hasta aproximadamente las 3:00.

Presunto accidente

Desde el comienzo del juicio, las defensoras públicas Andrea Bravo y Rosario Silveira sostuvieron que Breccia no había provocado intencionalmente el incendio porque no tenía motivos para quemar su propia casa ni matar a su familia.

Su explicación fue que el hombre se había quedado dormido mientras fumaba y que un cigarrillo encendido pudo haber iniciado accidentalmente el fuego en un ambiente donde había nafta.

La defensa planteó que la presencia de nafta dentro de la vivienda podía haber generado un ambiente peligroso por la acumulación de vapores inflamables. En ese contexto, un cigarrillo, una chispa, un aparato eléctrico o una descarga electrostática podían haber desencadenado el incendio sin que hubiera existido una acción deliberada para prender fuego.

Además, sostuvieron que la posterior investigación de Bomberos se había realizado sobre una escena “contaminada” por la cantidad de personas que ingresaron a la casa para auxiliar a las víctimas.

Además, la defensa se apoyó en los informes de dos ingenieros de la Facultad de Química que planteaban explicaciones alternativas sobre el origen del fuego, relacionadas con la evaporación de nafta, la acumulación de vapores inflamables, los cigarrillos y las cargas electrostáticas. Las abogadas defensoras sostuvieron que esos aportes técnicos no habían sido debidamente confrontados con la investigación oficial.

Con esos argumentos, la defensa planteó que correspondía absolver a Breccia. En el recurso de casación las abogadas también plantearon que, aun si se le atribuía responsabilidad por las muertes, su conducta debía calificarse como culposa; es decir, producto de una imprudencia.

Experimento

Para determinar cómo se había iniciado el incendio, Bomberos realizó cuatro experimentos comparativos con distintas hipótesis de combustión. El ensayo que más coincidió con el nivel de destrucción encontrado en la escena consistió en rociar sillones con nafta y encenderlos con una llama abierta —así fue que se descartó la hipótesis del cigarrillo.

Los investigadores identificaron dos zonas de origen del fuego. Una estaba en la planta baja, donde había dos sillones, y la otra en el descanso de la escalera que conducía al piso superior. En esa segunda zona encontraron marcas de combustión que, según Bomberos y la Suprema Corte, no podían explicarse únicamente por el fuego que ascendía desde abajo mediante el llamado efecto chimenea. Por lo tanto, la hipótesis que avaló la Justicia es que Breccia utilizó nafta para iniciar el incendio en más de un punto de la vivienda.

La SCJ destacó especialmente el experimento de los Bomberos al analizar los argumentos de la defensa. Según el fallo, los ensayos demostraron que el uso de nafta sobre dos sillones y la aplicación de una llama abierta era la hipótesis que explicaba los daños observados.

La Corte también consideró que los reproches por la escena contaminada eran “genéricos” y no identificaban qué elemento concreto pudo haber sido modificado para incidir en las conclusiones del peritaje. Además, consideró que los informes de los dos peritos en los que se apoyó la defensa eran “análisis teóricos generales” incapaces de desvirtuar la reconstrucción de Bomberos.

La sentencia también menciona la relación conflictiva entre Breccia y su pareja entre los indicios valorados para reconstruir lo ocurrido, junto con el consumo problemático de drogas, y la compra del combustible.

En el fallo, los ministros descartaron el homicidio por imprudencia. Señalaron que la responsabilidad de Breccia no se basaba únicamente en haber almacenado nafta de manera imprudente, sino en que la prueba permitía concluir que había distribuido combustible e iniciado deliberadamente el incendio cuando sabía que su pareja y sus dos hijos dormían en el piso superior.

El fallo sostuvo que no era necesario demostrar que el hombre hubiera tenido el propósito directo de matar. Lo determinante fue que provocó intencionalmente un incendio en una vivienda ocupada por tres personas que dormían y que, por las características del fuego, sus muertes constituían una consecuencia que podía prever.