En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se conmemora cada 25 de noviembre, la Secretaría de Género, Equidad y Diversidad del Pit-Cnt convocó a una concentración para este miércoles a las 18 horas en Plaza Cagancha, con una movilización posterior hacia la explanada de la Intendencia de Montevideo (IMM). La proclama este año es: “Contra la violencia y la pobreza. Basta de desigualdad”.

La central sindical señaló que en los primeros diez meses de este año se registraron 34.737 denuncias por violencia de género y delitos asociados, lo que equivale a una cada 13 minutos. A esto, se sumó que 16 mujeres fueron asesinadas por violencia de género en lo que va del año.

“Cada una tenía una familia, amigas, amigos que las querían, cosas pendientes y derecho a estar acá, no son números”, reivindicó el Pit-Cnt. “A sus familias les debemos memoria y justicia. Y a las instituciones les exigimos respuestas”, acotó.

Además se denunció la violencia sexual contra niñas y adolescentes. Tomando en cuenta datos de ASSE, entre mayo de 2021 y abril de 2024, se reportaron 190 embarazos de niñas de entre 11 y 14 años. “En el 61% de esos casos, el abuso sexual se confirmó o no pudo descartarse”, indicaron.

"Defendemos la educación sexual integral, el acceso efectivo a la interrupción voluntaria del embarazo para quienes decidan interrumpirlo y una respuesta de salud y de protección que se sostenga después de la primera consulta", plantearon.

El Pit-Cnt recordó un trabajo del INE, publicado a fines de julio, tomando datos de 2024, el cual arrojó que cada 100 varones empobrecidos había 154 mujeres pobres, un récord del índice de "feminidad de la pobreza". Entre otros datos, se marcó que tomando la pobreza de 2025, siete de cada 10 hogares en esa situación estaban encabezados por mujeres.

En ese sentido, la central sindical apuntó que hay una brecha de 22,2% entre los ingresos mensuales del trabajo de mujeres y varones. “Violento también es trabajar todo el mes y ganar $ 25.000”, remarcaron.

La central sindical también volvió a reivindicar el impuesto del 1% al 1% más rico del país. “A las mujeres trabajadoras ya se nos cobra todos los días en horas de trabajo que nadie paga. Que aporten más quienes concentran más riqueza”, añadió la proclama.

También se pidió por una jornada laboral más corta, y un Sistema Nacional Integrado de Cuidados con más recursos. “Cuidar es una responsabilidad que tienen que asumir los varones, el Estado y las empresas”, señalaron.

El Pit-Cnt exigió al Estado “políticas integrales y presupuesto suficiente” para proteger a las mujeres ante casos de violencia de género, contemplando desde la vivienda, la atención en salud, la asistencia jurídica y un apoyo económico.

“Compañeras, desde el Pit-Cnt construimos un feminismo de clase, popular, antirracista y anticapitalista”, remarcó la consigna. “Ese feminismo se hace cuando una trabajadora levanta la mano en una asamblea y lo que dice cambia lo que el sindicato va a pelear”, añadió.

Violencia de género se “sigue perpetuando”

Carolina Spilman, vicepresidenta del Pit-Cnt y responsable de la Secretaría de Género, Equidad y Diversidad de la central sindical, dijo a El País que las mujeres viven “momentos complejos”. Sostuvo que las situaciones de violencia basada en género “se siguen perpetuando”, tanto porque “no hay soluciones por parte del Estado”, en políticas y presupuesto, como por aspectos culturales, como el “sistema patriarcal que hace que las mujeres vivan en desigualdad de condiciones en la sociedad.

Respecto al trabajo que se está llevando ahora en el gobierno en la materia, Spilman sostuvo que es “poco”, en virtud de que consideran que “hay voluntad de parte de las instituciones, pero no hay recursos”.

Las mujeres “en algún punto fuimos moneda de cambio” para que se votara el Presupuesto Nacional, apuntó, ya que “se quitó presupuesto a cuestiones vinculadas a la violencia basada en género, y del incentivo de las mujeres al mercado de trabajo”, añadió la sindicalista.

Entre las reivindicaciones, Spilman dijo que hay una “fuerte feminización de la pobreza”, por varios factores. “Las mujeres sostenemos una carga de cuidados mucho más grande que los varones, y eso nos impide acceder a ciertos roles en el mercado de trabajo”, destacó.

“Hay que apostar a mejorar las condiciones de ingresos de las mujeres al mundo del trabajo, y un sistema de cuidados fuerte”, destacó. “Hay que tener dónde dejar los gurises, porque las mujeres no pueden salir a laburar en igualdad de condiciones”, enfatizó.

“No queremos decir que todas las mujeres pobres sufren situaciones de violencia de género, pero la pobreza genera que sea más difícil salir de los círculos de violencia”, indicó.

“Si tenés que pensar qué darle de comer a los gurises, con un sueldo de $ 25.000, es inviable muchas veces que las mujeres puedan salir de esos círculos”, graficó.