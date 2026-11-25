La Asociación General de Autores del Uruguay (Agadu) denunciará a la Policía una maniobra mediante la cual estafadores se hicieron pasar por agentes de recaudación de la entidad para poder cobrarle a la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) los derechos de autor por la música que se va a pasar en el Fan Fest de este fin de semana en el marco de la final de la Copa Libertadores.

El intento de estafa llegó a través de un correo electrónico supuestamente escrito por el jefe de recaudación del Área de Licenciamiento de Agadu, la oficina que se encarga de cobrar derechos de autor a quienes organizan eventos en Montevideo y el interior.

La dirección de correo era exactamente igual a la del jerarca, sólo que con un dominio distinto al que utiliza Agadu para sus correos institucionales. Además, el mail exigía depositar el dinero por los derechos de autor en un banco de Abu Dhabi, institución con la que la gremial de autores no opera.

La maniobra fue detectada por la AUF que dio aviso a Agadu, justo cuando ambas partes se encontraban negociando el pago de derechos de autor por la Fan Fest. El organismo rector del fútbol no resultó damnificado. Tampoco se conoce hasta ahora otro organizador de eventos que haya caído en la estafa, dijeron fuentes de Agadu a El País.

De todas maneras, la asociación de autores publicó un mensaje en sus redes sociales advirtiendo sobre intentos de estafa mediante la suplantación de identidad. La gremial solicitó verificar la autenticidad de los correos en los que se solicita un pago, recordó que sus mails institucionales utilizan el dominio @agadu.org, y que sólo opera con bancos locales. Además, Agadu investiga si hubo vulneraciones en sus sistemas informáticos.

El Fan Fest previo a la final de la Copa Libertadores de este fin de semana entre Estudiantes de la Plata y Palmeiras , está ubicado en la rambla de Montevideo frente al Club de Golf. Los aficionados pueden asistir desde este miércoles 25 de noviembre hasta el viernes 27, día previo al partido decisivo en el Estadio Centenario (17:00).

La Fan Fest cuenta con juegos de fútbol, música en vivo con Dj's, foodtrucks, entre otros servicios y actividades.