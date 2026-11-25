A tres días de que se dispute la final de la Copa Libertadores entre Palmeiras y Estudiantes de la Plata, la Rambla de Montevideo, frente al Club de Golf, se vistió para la ocasión. El Fan Fest para los aficionados comienza este miércoles 25 de noviembre y se extenderá hasta el viernes 27, día previo al partido decisivo en el Estadio Centenario (17:00).

El horario de ingreso a la Libertadores Experience será entre las 16:00 y 22:00 horas. El acceso es gratuito para todos los aficionados aunque algunas actividades especiales pueden requerir registro previo. Los ingresos se pueden obtener a través de la página oficial de Conmebol. Una vez que hayan proporcionado sus datos, se le brindará un QR para que el usuario lo presente en la entrada al evento.

🎉 ¡Desde el aire! Así se ven Libertadores Experience. Los esperamos del miércoles al viernes para vivir la mejor previa de la Final pic.twitter.com/AU33wOuEio — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) November 25, 2026

La Fan Fest, al igual que cuando se realizó para la final del 2021, contará con actividades de fútbol con desafíos y activaciones, música en vivo con Dj's, sorpresas y previos por parte de los patrocinadores, espacios para tomarse fotos y compartir con otros hinchas, una amplia oferta de foodtrucks con gastronomía local y contendido exclusivo para los fanáticos que se acerquen al Parque Rodó.

El mapa del Fan Fest

El mapa de las actividades en el Fan Fest.

Sobre la Rambla de Montevideo, el punto de encuentro posee un fácil acceso en transporte público, con zonas peatonales y servicios cercanos.

Cabe recordar que el Parque Rodó también será el punto de encuentro que designaron los hinchas del Pincha.