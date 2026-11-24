El Museo del Fútbol fue testigo este martes del lanzamiento oficial de las actividades rumbo a la final de la Copa Libertadores 2026, que se disputará el sábado (17:00) en el Estadio Centenario entre Palmeiras y Estudiantes, cuyas delegaciones llegan este miércoles a nuestro país, mismo día en el que comienza el Fan Fest en la Rampla del Parque Rodó. Con entradas agotadas y una importante llegada de visitantes desde los países vecinos, Montevideo se prepara para recibir la definición del máximo torneo continental de clubes.

🗣️ Ignacio Alonso: respondió sobre la ausencia de la Copa América en Sudamérica durante la última década y explicó que la sede en Estados Unidos responde a lo que hoy demanda el fútbol y la afición.



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"Es un honor que Uruguay sea elegido otra vez para su vigésima segunda final, la segunda en el formato de final única, la segunda en cinco años y la quinta continental, contando la final de Libertadores Femenina de 2021, la final de Sudamericana del año 2021 y la final de Copa Libertadores Sudamericana del año 2023 en Maldonado. Así que otra vez se ratifica la confianza que hay en el país, en el fútbol uruguayo y en definitiva es en nuestra gente, porque un país que no tiene la gente que tenemos nosotros, los servicios que tenemos, las infraestructuras que tenemos, es imposible que logre esto", expresó el mandatario tras su exposición en el Museo del Fútbol.

De esta también participaron Nery Pumpido, campeón del mundo con Argentina en 1986 y actual secretario general adjunto de fútbol de la Conmebol, André Mattos, director de Competiciones y Operaciones de la Conmebol, el ministro de Turismo, Pablo Menoni, y Eleonora Navatta, directora de Deportes de la Intendencia de Montevideo.

"Quiero felicitar a la gente, al pueblo uruguayo, que es un gran anfitrión, que maneja siempre su educación al servicio del visitante, demuestra la calidez y eso nos hace un combo ideal para recibir este tipo de eventos", añadió Alonso.

Y luego destacó la importancia de seguir organizando este tipo de eventos de cara al Mundial. "Estamos a tres años y poquito del Mundial, eso para nosotros también es desafiante. Para Uruguay es el punto cúlmine de todos estos años de trabajo y de gestiones de carácter político y económico. Lo que ha logrado Uruguay ya con lo que tiene es fuerte. Estamos gestionando más cosas a través de Conmebol, que ha tomado liderazgo con el presidente Alejandro Domínguez, al que también tenemos que agradecerle por la confianza en nuestro país, por haber acercado este evento y los anteriores y haber liderado todo el proceso de gestión del Mundial de 2030. Y esto es un hito que nos desafía con las miras en ese gran objetivo que es organizar parte del Mundial de 2030", destacó el presidente de AUF.

Lo último que se sabe del nuevo formato de Eliminatorias

Respecto al formato de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2030, que podrían tener modificaciones, Alonso confesó que se va a definir dentro de un mes aproximadamente y explicó: "El otro día justo deslice alguna declaración, una idea respecto al tema que radica mucho más en el hecho de que vamos jugando varias clasificatorias con 90 partidos entre los mejores equipos del mundo y, sin embargo, no nos acordamos nunca quién es campeón. Creo que por el tipo de clasificación especial que tiene esta instancia, porque estamos clasificados tres equipos, como por lo que es la creación de un producto especial o mejorar un producto que ya es bueno, sería muy interesante poder agregarle algún aditamento que se aggiorne a los tiempos que corren, porque la gente quiere cosas nuevas, quiere cuestiones que sean más excitantes, que busquen definiciones por títulos, que busquen definiciones por posiciones".

Y luego matizó: "No digo que el formato de 90 no sea bueno, al contrario, a partir del formato 90 hay que hacer las cosas, hay que agregarle algo más, darle un vuelco, porque la gente demanda cada vez cuestiones más disruptivas".

Conmebol y la apuesta por EE.UU. mientras se cumplirá una década sin jugar en Sudamérica

Consultado por el hecho de que haya una tercera edición en Norteamérica, lo que llevará a que por una década no se juegue en Sudamérica, argumentó: "La muy buena experiencia de 2024 amerita y justifica que se vuelva a realizar allí. Creo que la gente tomó bien, la miró como nunca, la gente la celebró. Creo que para hacer una Copa América en Sudamérica, que se puede naturalmente, porque si vamos a hacer un Mundial, vamos a tener que pensar un evento de carácter global, como es ahora la Copa América, como la última que fue en Brasil, con pandemia. La penúltima que fue en el 2019 fue muy buena en Brasil también. Yo creo que tenemos que pensarla distinta a cómo era hasta el año 2015, 2016, cuando se jugó en Chile o la que se jugó en Brasil, porque vamos cien y pico de años en Copa América y todas cambiaron. Acá estamos en el Museo del Fútbol y vemos la foto del Parque Pereira y se jugaba en un estadio con seis equipos".

🗣️ Ignacio Alonso: explicó por qué Conmebol apuesta nuevamente por Estados Unidos como sede de la Copa América y destacó el impacto de la edición 2024, tanto por las audiencias como por la repercusión internacional del torneo.



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Y siguió: "Todo fue evolucionando. Después se fue jugando en distintas sedes, después cambió, era por países, no era un solo país. Todo tiene su evolución y en este momento lo que el mundo manda y lo que las propias aficionados están demandando es esto. Creo que nos demanda también a los países sudamericanos el esfuerzo intelectual y de organización para armar una linda Copa América, como los partidos del Mundial que vamos a armar".

🗣️ Ignacio Alonso: respondió sobre la ausencia de la Copa América en Sudamérica durante la última década y explicó que la sede en Estados Unidos responde a lo que hoy demanda el fútbol y la afición.



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¿Reelección?

"Personalmente tengo la decisión tomada, pero eso lo conversaremos más adelante", expresó el presidente de AUF al ser consultado por si se presentará a o no a las elecciones en marzo de 2027 y se desmarcó al ser repreguntado sobre si iba a "estirar" su anuncio como Ignacio Ruglio en Peñarol. "No, yo hago mi estrategia", respondió con una pícara sonrisa.

El inicio de la era Forlán

Diego Forlán recibe la camiseta de la selección de Uruguay en manos de Ignacio Alonso. Foto: Estefanía Leal.

"Estamos contentos, hay una buena sensación interna y a nivel de los jugadores, de lo que es el ámbito dirigencial, de lo que han sido los rivales, porque hemos tenido partidos exigentes, partidos de mercados interesantes, como el de la India, exigentes han sido, por ejemplo, Corea, Japón, Argentina", analizó sobre los primeros cinco partidos de Diego Forlán al mando de la selección mayor. Y añadió: "Hemos tenido un partido aquí con un equipo con Concacaf que se arrimó a estadios llenos en el interior. Toda la sensación ha sido positiva, los resultados han sido buenos, ahora estamos concentrados en el Sub 20 pero tenemos muchas ofertas para marzo (los últimos dos amistosos antes de las elecciones) y la selección es una marca registrada, Diego es una marca registrada, que lo viene haciendo muy bien, así que hasta ahora satisfacción, y el foco en el Sudamericano Sub 20".

