En 2027 está estipulado el comienzo de las Eliminatorias sudamericanas para determinar los países clasificados al Mundial 2030. Por eso el viernes se votará en la reunión del Consejo de la Conmebol en Barranquilla, Colombia, el nuevo formato para definir a los clasificados a la competencia más importante a nivel de selecciones que organiza la FIFA.

De votarse de forma positiva, se aplicará el formato de la Liga de Naciones de Europa y por eso la Eliminatoria pasaría a llamarse Liga de Naciones Conmebol.

“La Eliminatoria está por comenzar en pocos meses y va a ser en formato de Liga de Nacionales y vamos a ir por un título”, sostuvo el presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), Ignacio Alonso, en diálogo con la radio Carve Deportiva en la antesala del partido en el que la selección uruguaya de Diego Forlán vapuleó 5-0 a República Dominicana en el Domingo Burgueño Miguel de Maldonado.

Ignacio Alonso en el Congreso de la AUF. Foto: AUF.

Se mantendrá el mismo esquema de todos contra todos en 18 jornadas. Aunque la gran salvedad con las Eliminatorias sudamericanas que se venían jugando desde el 24 de abril de 1996 es que habrá un título de por medio juego para una de las las diez selecciones participantes.

La selección que sume más puntos en las 18 jornadas se quedará con una nueve estrella y será la de la Liga de Naciones Conmebol.

Desde que comenzaron a jugarse las Eliminatorias en el formato de todos contra todos para definir los clasificados, Argentina fue líder en cuatro ocasiones y Brasil se quedó con ese primer lugar en las cuatro restantes.

Participarán la selección de Argentina, de Paraguay y de Uruguay en este nuevo certamen de la Conmebol, a pesar de que las tres ya están clasificadas al Copa del Mundo en 2030. Porque los tres países serán sedes del partido inaugural de la competencia que en ese año cumplirá 100 años desde que se jugó por primera vez, y fue en nuestro país.

Otro aspecto no menor es que aún no está definido cuántos equipos clasificarán por este nuevo torneo de la Conmebol al Mundial de 2030, porque todavía no se definió si serán 64 selecciones las que dirán presente en esa competencia.

Se trata de una idea que se maneja desde Sudamérica el poder extender la cantidad de participantes de 48 (como hubo en el último Mundial en Canadá, México y Estados Unidos en 2026) a 64 con el fin de poder tener más de un partido en Argentina, Paraguay y Uruguay. Sería pura y exclusivamente para esta edición, que se trataría del centenario de la primera Copa del Mundo que se llevó a cabo en Uruguay.