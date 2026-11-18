Uruguay cerró el año deportivo este martes en Maldonado con entradas agotadas y con la goleada 5-0 ante República Dominicana, luego de lo que había sido el triunfo ante Argentina en La Bombonera. La doble fecha FIFA tuvo dos debutantes como Bruno Damiani e Ignacio de Arruabarrena, así como también un gran caudal de goles con siete entre los dos partidos.

Tras el cierre de la ventana internacional los futbolistas hablaron con Ovación en zona mixta y destacaron el hecho de volver a jugar ante su público en el país, así como el ambiente interno y la relación con Diego Forlán.

Maxi Araújo

"Muy feliz por el equipo, porque todos pudimos tener minutos. Son dos triunfos muy buenos para seguir por este camino, para ser la selección que queremos hay que seguir creciendo y ganar", evaluó el jugador del Sporting de Portugal que, junto a Lucas Torreira, fueron los únicos que no jugaron ayer e hicieron pasadas sobre el final del partido. "Nos quedamos con tremendas ganas de entrar".

Sobre su posición, fue muy auténtico al responder: "No sé de qué posición juego pero me gusta que sea siempre por banda izquierda, me gusta atacar mucho y es un fuerte que tengo".

😅 “Con Torreira nos habíamos quedado con tremendas ganas de entrar”



"Para ser la selección que queremos hay que seguir creciendo y ganar"



"No sé de qué posición juego pero me gusta que sea siempre por banda izquierda"



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Santiago Mele

"Me sentí muy bien. Creo que venimos haciendo las cosas muy bien. Tenemos un gran clima de trabajo entre los arqueros, también con Nacho Bordad que trabaja muy bien. Y todo eso suma y nos prepara para las que tengan que ser. Hoy hubo varias en el primer tiempo. Es gratificante poder responder y que contribuya a que el resultado sea favorable".

Después de lo que fue el debut con derrota ante Japón, donde estuvo en el arco, Mele resaltó: "Me siento muy bien, creo que todo termina ayudando para bien. Y todo lo que a veces al principio parece adverso puede traer cosas muy positivas. En mi caso fue así. Hoy en día tengo un presente muy lindo. Gracias a Jadson (Viera) que me dio la confianza en Independiente pude tener cierta continuidad. Y eso siempre suma para venir acá. Y gracias a Diego también que confió en ponerme hoy. Así que jugando uno siempre es feliz. Y a nivel personal, nació mi hijo hace 22 días y le dedico esta alegría para él, para mi esposa, y también para mi madre y mis amigos que vinieron. Así que disfrutando el presente".

La palabra de Santi Mele tras la goleada ante República Dominicana



“Creo que venimos haciendo las cosas muy bien. Tenemos un gran clima de trabajo”



Destacó la confianza de Forlán en Uruguay y Jadson Viera en Independiente



También hizo una dedicatoria a su hijo de 22 días pic.twitter.com/tyRzSzzSfD — Sofía Berardi (@sofiberardi) November 18, 2026

Agustín Canobbio

"La victoria es lo más importante. Sabíamos a lo que venían ellos, nos costó al principio encontrar la receta para poder entrar pero después del gol nos liberamos. Hay que minizar detalles, podríamos haber evitado algunos contraataques pero esto es fútbol, es un proceso", reflexionó Canobbio.

"Diego me pide que me libere, que circule la pelota y aporte mi grano de arena. Después disfrutar de Diego, de lo que es y lo que significa para Uruguay", añadió quien recibió en zona mixta un regalo especial.

El obsequio fue una pintura de Barbie, su perrita fallecida a la que le dedicó un gol días atrás. “Un angelito me está cuidando desde arriba, la semana pasada fue difícil”.

“Me vas a hacer llorar, botón”



Canobbio recibió un regalo pos partido de una pintura de Barbie, su perrita fallecida a la que le dedicó un gol días atrás.



“Un angelito me está cuidando, la semana pasada fue difícil” pic.twitter.com/MUIve9VNdD — Sofía Berardi (@sofiberardi) November 18, 2026

Rodrigo Aguirre

“En el fútbol lo que mandan son los resultados. En Argentina fue un partido muy difícil y después reencontrarnos con nuestra gente y llevarnos una victoria habla de la unión del equipo puertas adentro.

Es lindo lo que se está viviendo y marca el camino. Irnos con dos victorias es algo muy lindo”, reconoció.

Aguirre sobre la jugada de su gol que significó la apertura del marcador para Uruguay.



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Bruno Damiani

“Salió todo redondo. Muy contento por estar, porque me dieron la confianza para jugar un rato y por haber hecho un gol. No he estado antes, pero desde que llegué todos se me acercan a preguntarme cómo estoy y me dieron la confianza de sentirme bien desde el primer día. Estos días fueron increíbles”.

“Yo no he estado antes, pero desde que llegué todos se me acercan a preguntarme cómo estoy, como está la liga y me dieron la confianza de entrenar y sentirme bien desde el primer día. Estos días fueron increíbles”, manifestó.

🗣️"Salió divino todo"



👉 Noche soñada para Bruno Damiani debutó con gol en la selección en la goleada por 5-0 ante República Dominicana.



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Ignacio de Arruabarrena

“Viví el debut con mucha alegría y tranquilidad, Forlán me dijo que lo disfrute. Hubo una linda competencia interna con los arqueros, ya nos conocíamos del proceso y de haber jugado en contra, salvo a Seba (Jaume), que es un chico bárbaro, con un gran futuro y buen presente”, dijo Ignacio de Arruabarrena en su debut. “No esperaba entrar pero lo recibí con mucha alegría”, confesó.

"Fueron pocos días pero de mucho aprendizaje, me encontré con un grupo súper abierto que me hizo sentir cómodo. Por surte también pudimos encontrar un buen funcionamiento y los resultados que es lo que importa", añadió Nacho.

🗣️ "Me llevó una linda experiencia"



Ignacio de Arruabarrena habló esta experiencia de debutar en la selección y la competencia interna con los otro goleros.



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Martín Satriano

“Feliz de volver a la selección y jugar acá en Uruguay, algo hermoso que no había vivido. Estoy muy agradecido con Diego Forlán, me habló de la posibilidad de jugar por izquierda, algo que también vengo haciendo en mi club (Getafe) y estoy contento con la oportunidad”, expresó quien había debutado con Diego Alonso.

👉Desde la felicidad por volver a tener minutos con la Selección hasta lo que habló con Forlán.



La palabra de Martín Satriano tras la goleada a Dominicana.



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Santiago Mouriño

“Contento por poder jugar por primera vez con la selección acá en Uruguay. Son los primeros partidos, uno tiene ese nerviosismo y no se termina de soltar del todo, pero con el paso de los entrenamientos y de los partidos se va a ver todo lo que puedo dar”, manifestó el lateral derecho que ayer fue titular.

Ronald Araujo

Araújo destacó la importancia de "volver al interior" ya que hay gente que no puede viajar hasta Montevideo.

Ronald Araujo evaluó la doble jornada FIFA de Uruguay.



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Mathías Olivera