Los abrazos se roban la escena en el Campus Municipal de Maldonado. Las sonrisas no se ocultan sino que todo lo contrario. El fútbol aparece en cuentagotas y quizás sea producto de la llegada de un nuevo entrenador. Y es cierto, hubo momentos buenos y otros no tantos dentro de los partidos que la selección de Uruguay jugó en el cierre del 2026 bajo el mando de Diego Forlán. Pero hay algo que no se puede negar: Cachavacha le cambió la cara a un plantel que venía bastante golpeado tras un durísimo revés en el Mundial 2026 y que ya dio vuelta la página para mirar hacia el futuro.

Y sin ser un aluvión futbolístico, hay claras señales de cambios importantes en la matriz del juego de un equipo que está lejos de su mejor nivel pero que tiene a un DT que prueba en base a las opciones que tiene y las que, junto a su cuerpo técnico, viene observando.

Fue así que ayer Forlán hizo debutar a dos jugadores más en la selección mayor: Ignacio De Arruabarrena en el arco y Bruno Damiani en ofensiva, con gol incluido.

Además, el entrenador de la Celeste apostó ayer por un claro 4-4-2 bien definido y luego de una floja primera parte, en el complemento Uruguay dominó y cerró el partido con goleada frente a República Dominicana por 5-0 en un Campus Municipal de Maldonado que mostró gran entusiasmo y alegría por recibir a la selección.

Y en medio de este proceso de cambios, el equipo volvió a demostrar que si el gol no llega con el juego por abajo, está la vieja receta que una vez más le volvió a dar resultado a Uruguay: la pelota quieta. Fue clave en La Bombonera para derrotar a Argentina y fue clave nuevamente ayer para abrir el marcador contra el combinado centroamericano.

Diego Forlán como DT de la selección de Uruguay en Maldonado. Foto: Estefanía Leal

Un tiro libre de Rodrigo Zalazar lo ganó en las alturas José María Giménez, Facundo Bernal puso un segundo cabezazo al medio y Rodrigo Aguirre la mandó a guardar casi que en la línea para el 1-0 de la Celeste en una jugada en la que la posición del delantero era dudosa, pero al no haber VAR, no fue revisada por los árbitros.

Con ese tímido 1-0 a favor, con poco juego colectivo y con un Santiago Mele que respondió de gran manera ante las dos únicas llegadas claras de República Dominicana, Uruguay se fue al descanso en ventaja.

En el complemento, la historia fue otra. La Celeste salió decidida a pararse en campo rival, tuvo más y mejor tenencia de la pelota para poder generar chances de peligro en la ofensiva.

Pero además de esa ambición en ataque, había una preocupación que el cuerpo técnico se la hizo saber a los jugadores desde el banco de suplentes: el retroceso. Este es un aspecto que la selección debe revisar para mejorar.

Facundo Bernal, Rodrigo Aguirre y Federico Viñas celebran un gol de Uruguay. Foto: Estefanía Leal

En la primera parte Uruguay quedó regalado en una contra en la que Santiago Mele salvó su arco y en el complemento, el “Ruso” Diego Pérez se encargó de avisar desde el banco que había que tener cuidado. Misión cumplida porque la defensa estuvo firme y bien parada.

Del otro lado, en ataque, se vieron aspectos interesantes como la presión que llevó a Federico Viñas a anotar el segundo gol a los 70’ tras asfixiar al arquero rival, los buenos ingresos de Facundo Pellistri fabricando un penal, Federico Valverde y Nicolás de la Cruz con un gol cada uno y el estreno en la absoluta de Bruno Damiani, que también anotó.

Pero sumado a todo esto, la selección empieza de a poco —y tras un duro golpe mundialista— a recuperar su identidad y se abraza a la Era Forlán pensando en el futuro.