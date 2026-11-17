La selección uruguaya enfrentará desde las 20:30 horas a República Dominicana en el Estadio Domingo Burgueño Miguel de Maldonado en el encuentro que podrá cierre a la actividad internacional hasta la próxima fecha FIFA, en marzo del año que viene.

MARCADOR PARA NOTA

Tras el triunfo 2-1 ante la selección argentina, donde la Celeste volvió a ganarle en Buenos Aires (la última vez había sido el 16 de noviembre de 2023 por la quinta fecha de las Eliminatorias), Diego Forlán tendrá un rival de menor tenor y parará una alineación con mayoría de suplentes ante el seleccionado dominicano, en lo que será el reencuentro del público con la selección tras haberlos despedido antes de irse al Mundial en Canadá, México y Estados Unidos, donde quedó eliminada en la fase de grupos.

