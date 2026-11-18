Diego Forlán habló tras la goleada de Uruguay 5-0 ante República Dominicana, donde se refirió a la importancia de ganar, la buena cifra goleadora de su equipo y resaltó el rendimiento de varios de sus jugadores. Confesó su debilidad por Facundo Pellistri, habló de una charla que tuvo con Darwin Núñez y también elogió a otros Charrúas.

El DT comenzó dejando sus sensaciones de su inicio de ciclo: "Cuando me tocaba estar al frente al equipo nuestro, el DFC, hacer goles, aunque sea con el rival que sea, no es nada sencillo. En cinco partidos haber hecho 18 goles, haber tenido la oportunidad de hacer debutar a muchos jugadores, que todos tengan oportunidad de minutos y obviamente que de cinco partidos ganar cuatro y contra buenos rivales es mas de lo que me hubiera imaginado".

Cachavacha se refirió también a varios jugadores. Respecto a Bruno Damiani contó que "el hecho de que estuviera en Estados Unidos haciendo goles obviamente nos llamaba mucho la atención". Expresó que al llegar a Uruguay y entrenar con el equipo "comprobamos que lo que veíamos era lo que el realmente realizaba" cuando jugaba el Campeonato Uruguayo .

Respecto a Facundo Pellistri dijo conocerlo bien y que le tiene "una confianza enorme". "Me encantaría que él pueda tener muchos mas minutos, por tener un jugador de esa velocidad, que en los uruguayos escasea".

Respecto a Federico Valverde estableció "que se fue sintiendo mejor a medida que pasaron los días, con más confianza". "Hoy entro muy bien, había entrado muy bien el partido de Argentina que era uno más complicado", expresó respecto al Pajarito.

También dijo estar "contento y feliz, no solo por la buena voluntad de venir a estos partidos de fecha FIFA", sino también por "el respeto que ellos tuvieron conmigo y todo el cuerpo técnico, fue una convivencia espectacular y muy agradecido a ellos".

Forlán contó que ser DT de la selección "es algo 360", por "la planificación de los viajes, la concentración tipo de partidos que vamos a jugar, los entrenamientos, las charlas grupales". Explicó que fue una etapa que disfritó mucho cuando le tocó estar en Peñarol y Atenas, y confesó que "por decisión propia" desestimó muchas propuestas hasta que llegó la selección. "Esas puertas abiertas las tienen ellos, nosotros para poder hablar francamente y obviamente buscar lo mejor de uno de ellos", concluyó respecto a las charlas con el plante.

Respecto a Darwin Núñez destacó que "ha tenido mas minutos en estos últimos meses de lo que había sido previo al Mundial, que no había tenido continuidad". "A un jugador si no tenes esa continuidad y rendimiento partido a partido es difícil", contó y le dejó un caso desde su experiencia personal, al mostrarse el delantero preocupado por su sequía goleadora: "Yo le puse el caso que a mí me había pasado cuando estaba en el Manchester United y la gente me decía que por seis meses no había hecho un gol. Si hablan de vos es porque es te tienen en cuenta, eso es lo mas importante, goles vas a hacer no te vas a olvidar. Obviamente cuanto antes mucho mejor para nosotros que estamos al frente. Cuando se te cierra el arco es tratar de patear más veces de las que pateabas antes. Capaz antes con una sola cuando tenés el arco abierto tenes la posibilidad de hacer un gol y cuando se te cierra vas a tener que patear 10 o 15 y cuando te entra una te entran todas".

Respecto a lo que se viene dijo que tras unos días de descanso el lunes ya va a empezar a trabajar con la Sub 20 "y el día 30 comenzamos los trabajos. "Tengo que hacer una lista grande, más o menos de 30 jugadores y empezar a concentrarnos en eso que es lo mas importante".

Por último confesó que "sueña" con seguir y dijo estar "agradecido de poder estar donde estoy". "Ganar partidos, no importan los rivales, es lindo acostumbrarse a ganar y eso es lo mas importante. Hay muchas cosas para mejorar, no hay ninguna duda, pero ganar siempre es lo más lindo y obviamente cuando se gana todo es mejor".