Pulgar para arriba para Uruguay en este ciclo de Diego Forlán como entrenador de forma interina. La Celeste cosechó cuatro triunfos en cinco partidos, convirtiendo 18 goles y solo recibiendo seis. En la goleada ante República Dominicana de este martes en Maldonado, Santiago Mele fue una de las figuras, al igual que Cristopher Fiermarín ante Argentina. Buenas señales, pero con una alerta.

La Celeste, que comenzó este micro ciclo de Forlán con una derrota algo injusta ante Japón (1-3), goleó luego a Corea del Sur (4-1), a India (6-1) y venía de llevarse la victoria de Buenos Aires frente a Argentina (2-1) el pasado viernes antes del 5-0 contra República Dominicana en Maldonado. Más allá de los resultados y de haber iniciado este proceso con una diferencia de 12 goles a favor, hay un aspecto a tener en cuenta que tiene un lado positivo y otro negativo que no hay que perder de vista.

En el pasado Mundial, Fernando Muslera fue el apuntado por no haber tenido el rendimiento que se esperaba y su salida y la lesión de Sergio Rochet abrieron una interrogante en el arco de la Celeste. Haber recibido seis goles en contra en estos últimos cinco encuentros es una buena señal, pero precisamente en estos dos últimos partidos los dos arqueros que actuaron se destacaron.

Cristopher Fiermarín (Atlético Bucaramanga), con tres atajadas clave, fue una de las figuras de Uruguay en la victoria ante Argentina y ayer Santiago Mele fue muy importante también. A los 8 minutos, el arquero que se ganó el puesto en Independiente, se lució tapando con el pie lo que pudo ser gol de Peter González y a los 24’ metió un manotazo notable ante a un disparo cruzado de Mariano Díaz.

🔒 ¡Santiago Mele otra vez! El arquero de Independiente le ganó el mano a mano a Mariano Díaz.



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El partido entre Uruguay y República Dominicana estaba 0-0 y los dominicanos estaban aprovechando bien los espacios a las espaldas de los laterales de la Celeste; que quedó mal parada en dos ocasiones. Tampoco había goles en Buenos Aires cuando cuando Fiermarín se lució frente a Julián Álvarez cuando todavía no corrían ni 10 minutos en La Bombonera ante Argentina.

Pulgar para arriba para los arqueros con atajadas clave en un momento donde el puesto generaba algo de incertidumbre, pero un gol en los primeros minutos puede cambiar el encuentro y sin lugar a dudas es un detalle al que la Celeste no puede perder de vista.

Santiago Mele: "Responder es la mejor forma de ser agradecido"

En zona mixta, el arquero de Independiente destacó la actitud del equipo en esta doble fecha FIFA y le elogiaron el buen nivel que mostró en la goleada ante República Dominicana. "Cuando a uno le transmiten la confianza de ser convocado y jugar, uno tiene que retribuir. Qué más lindo que cerrar de local con el cariño de la gente y el resultado a favor. Es lo que nos merecíamos y lo que nos debíamos", reconoció Mele.

"Fue un año desafiante en todos los sentidos, a nivel colectivo y personal. Es importante saber que todo pasa y que ahora se viene lo mejor. Cuando a uno le dan la confianza lo único que tiene que hacer adentro de al cancha es responder, es la mejor forma de ser agradecido", manifestó el arquero, que fue clave para mantener el cero en el arco de Uruguay cuando el partido aún no tenía goles.

"Son partidos que no sabes lo que puede pasar. La vez pasada también tuvieron sus llegadas. Era importante que no nos agarraran desprevenidos, pero para eso nos preparamos, para las que sean".