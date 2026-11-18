La selección de Uruguay cerró el 2026 con un triunfo ante República Dominicana por 5-0, en el Campus Domingo Burgueño Miguel de Maldonado. La actividad para la selección volverá recién en 2027, en la fecha FIFA que tendrá dos partidos entre el 22 y 30 de marzo.

Dicha ventana comenzarán a jugarse las Eliminatorias al Mundial 2030 y si bien la Celeste ya tiene su cupo confirmado, la intención de Conmebol es que participe en el torneo clasificatorio, que tendría un trofeo en disputa, además de tres cupos y medio al torneo al que también ya están clasificados Argentina y Paraguay.

Para Diego Forlán serán sus últimos partidos del interinato, pero no se descarta su continuidad, que dependerá del nuevo Ejecutivo de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), que tendrá elecciones entre marzo y abril de 2027.

Recordar que su ciclo inició en la gira por Asia con derrota 3-1 ante Japón, luego se repuso con un gran triunfo ante Corea del Sur 4-1 y cerró la doble fecha FIFA frente a India, a quien le ganó 6-1.

Por su parte, el ciclo de partidos de noviembre lo comenzó con triunfo ante Argentina por 2-1 en La Bombonera y cerró el 2026 ante su gente, al golear 4-0 a República Dominicana.

Para encontrar una racha de cuatro triunfos consecutivos de Uruguay hay que viajar hasta 2024, cuando la selección dirigida por Marcelo Bielsa goleó a México 4-0 en un partido amistoso y luego completó otros tres triunfos en la fase de grupos de la Copa América, 3-1 ante Panamá, 5-0 a Bolivia y 1-0 frente a Estados Unidos.

Además, con este ciclo de victorias, la Celeste de Forlán cortó una racha de ocho encuentros sin ganar, donde la selección comenzó en la fecha FIFA de noviembre con empate ante México, continuó en la gira por Europa de marzo, con dos empates, siguió con la participación en el Mundial 2026 y terminó en aquel mencionado amistoso frente a Japón.