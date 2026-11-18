La selección uruguaya está cerrando su temporada 2026 enfrentando en partido amistoso a República Dominicana en el Domingo Burgueño Miguel de Maldonado. Es el quinto partido de Diego Forlán como entrenador interino de la Celeste, que llega a este encuentro luego de vencer a Argentina por 2-1 en Buenos Aires el pasado viernes.

El director técnico solo repite dos nombres respecto a los once que iniciaron frente a la albiceleste: Rodrigo Bentancur y Agustín Canobbio. En el equipo inicial se destacan las titularidades de Santiago Mouriño en el lateral derecho, de Rodrigo Zalazar como volante por izquierda y de Facundo Bernal integrando el doble cinco con Bentancur.

El 1x1 del primer tiempo de Uruguay vs. República Dominicana:

La selección dominicana se presentó como un equipo muy ordenado y con transiciones rápidas en ataque llegó a complicar a la Celsete que pasó con muchos hombres en ataque y dejó espacios. Dos situaciones claras de gol fueron solucionadas por Mele con dos grandes atajadas. Bentancur fue la manija del equipo en el primer tiempo, hubo chispazos de Zalazar y una gran movilidad y entrega de Agustín Canobbio.

Los laterales de Uruguay (Mouriño y Sanabria) intentaron pasar al ataque, pero abiertos y pasando mucho terminaron dejando espacios en defensa que Dominicana supo aprovechar. Mouriño perdió una pelota que pudo terminar en gol y el tanto de Uruguay salvó el rendimiento de Aguirre que, hasta que convirtió, le había costado mucho entrar en juego.

Santiago Mele:

Gran atajada a los 7 minutos para negarle un gol a Peter González en el mano a mano y otro manotazo salvador a los 24 minutos ante un remate cruzado de Mariano Díaz.

Santiago Mouriño:

Perdió una pelota en mitad de cancha y permitió una transición en ataque que casi termina en gol del rival.

José María Giménez (C):

Se animó de lanzador en alguna ocasión. Quedó lejos del cierre en las dos veces en las que Uruguay quedó mal parado. Participó ganando de cabeza en el gol de Aguirre.

José María Giménez durante el partido entre Uruguay y República Dominicana. Foto: Estefanía Leal | El País

Sebastián Cáceres:

Al igual que Giménez, no tuvo mucho para hacer con los espacios que dejó Uruguay en las dos jugadas que tuvieron como protagonista a Mele.

Juan Manuel Sanabria:

Pasó muy bien al ataque, pero quedaron espacios a sus espaldas.

Agustín Canobbio:

Jugó más como un puntero que como volante. Mucha movilidad por todo el frente de ataque y creó la primera situación con una diagonal que terminó bloqueada.

Rodrigo Bentancur:

Rol protagonista en el equipo intentando ser la manija. La creación comenzaba por él y estuvo bien en varios pases filtrados. Asumió la responsabilidad y lo hizo bien.

Rodrigo Bentancur en la selección de Uruguay ante República Dominicana en el Campus de Maldonado. Foto: Estefanía Leal

Facundo Bernal:

Buen recorrido, incluso para mostrarse como opción en la salida desde el fondo apareciendo entre los centrales. Una infracción evitable. Buenos envíos en largo cuando lo intentó. De cabeza, le dio la asistencia a Aguirre en el gol.

Rodrigo Zalazar:

Fue de menos a más. Al comienzo le costó aguantar la pelota, pero luego hizo funciones de enganche y tuvo un buen remate al arco que obligó a Valdez a una gran atajada. Ejecutó un buen centro en el tiro libre del que vino el primer gol.

Federico Viñas:

Cuando le estaba costando entrar en juego, se recostó algunos metros para tener contacto con la pelota y lo hizo muy bien.

Rodrigo Aguirre:

Le costó mucho entrar en juego y fue de lo más flojo de la Celeste en el primer tiempo. Lo salvó el gol.