Con la prueba más importante salvada tras el triunfo ante Argentina, Diego Forlán tiene vía libre para probar variantes hoy en el enfrentamiento de la selección uruguaya ante República Dominicana (20:30 - DSports, DGo, Flow, cableoperadores y AUFTV). Varios de los suplentes saben que el DT les tomará examen este martes y buscarán destacar esta noche en un Campus de Maldonado completo.

Ignacio Arruabarrena, Santiago Mouriño, Juan Rodríguez, Facundo Bernal, Martín Satriano y Bruno Damiani son algunos de los que puedan conquistar a Cachavacha y dejar buenas sensaciones para volver a ser convocados en marzo, cuando el entrenador dispute los que, mientras no le renueven, serán los últimos dos partidos de su contrato con la mayor.

Ignacio De Arruabarrena

Ignacio de Arruabarrena en una práctica de la selección uruguaya. Foto: Leonardo Mainé.

El arquero de 29 años corre con ventaja para tener su oportunidad en el arco esta noche. El ex Wanderers llegó a la fecha FIFA como uno de los de mayor regularidad en su segundo ciclo en el Arouca de Portugal, al que regresó tras un gran presente en el Barcelona de Guayaquil, siendo de los pocos uruguayos en este puesto en Europa. Hace su vuelta a la selección aunque por primera vez en la mayor ya que disputó el Preolímpico 2020 con la Sub 23.

Juan Rodríguez

Juan Rodríguez en su primera convocatoria a la selección de Uruguay. Foto: @Uruguay.

El defensa central de 21 años que milita en el Cagliari y ya fue capitán en Italia viene de debutar con la mayor en la goleada 6-1 ante India en octubre. Ese día comenzó a demostrar sus fortalezas en el juego aéreo, impulsadas por su metro noventa, y un buen manejo de pelota, con su cualidad de salir jugando desde el fondo. Además, tiene la polifuncionalidad como virtud, ya que también puede jugar en el lateral izquierdo.

Santiago Mouriño

Santiago Mouriño con la selección de Uruguay contra República Dominicana. Foto: AUF

El jugador del Villarreal español también se desempaña de defensa y lateral y viene de anotar goles en las dos primeras jornadas de fase de liga de Champions. En Asia Forlán le dio un total de 90 minutos como alternativa y volvió a apostar por él. En sus declaraciones previas al partido expresó que Forlán les transmitió "tranquilidad a los nuevos" y dijo que su idea es ir "soltándose y sumando minutos de a poco".

Facundo Bernal

Facundo Bernal, Rodrigo Zalazar, Federico Valverde y Diego Forlán en un entrenamiento de la selección uruguaya. Foto: Leonardo Mainé.

El volante del Betis de España volvió al radar de la selección en la gira por Asia, dos años después de su primera citación, y jugó apenas 38 minutos repartidos en dos de los tres amistosos, siendo uno de los cuatro con menos participación. Más allá de eso, Forlán volvió a confiar en el futbolista de 23 años y le dio ingreso ante Argentina en La Bombonera. Reemplazó a Torreira a los 76’ y portó su habitual buen pie con entregas precisas. Busca repetir esta noche.

Martín Satriano

Martín Satriano en un entrenamiento de la selección. Foto: @Uruguay

Es un gran día para que se muestre el delantero del Getafe al que Forlán quiso probar en la gira por Asia con India pero fue desafectado por una lesión de rodilla. El DT lamentó en conferencia no haberle podido darle minutos y lo volvió a convocar. Ante Argentina no ingresó, por lo que tendrá minutos ante Dominicana, pudiendo ser titular. Le está yendo bien en España y antes de la fecha alcanzó tres goles en 11 partidos.

Bruno Damiani

Bruno Damiani en una práctica de la selección. Foto: Leonardo Mainé.

Quien se formó en la Liga Universitaria antes de llegar a las juveniles de Nacional y luego recalar en Boston por no tener lugar en el tricolor fue la novedad de la lista y se ganó la convocatoria tras un gran presente en Philadelphia Union de la MLS con nueve goles en los últimos 10 partidos. Al ser consultado por el delantero de 24 años, Forlán dijo: “Uno busca goles y viene de una gran temporada”. Bruno ya sabe qué tiene que hacer.

Los desafectados y los equipos que se perfilan

Cabe recordar que para este partido ya fueron desafectados tres jugadores Joaquín Piquerez, Giorgian de Arrascaeta y Guillermo Varela. Esto se debió a los partidos importantes que se les avecinan en sus clubes con el cierre de la temporada del fútbol brasileño y sudamericano. De Arrascaeta y Varela se juegan la chance de poder ser campeones del Brasileirao con la camiseta del Flamengo. Tan solo quedan cuatro partidos del certamen más importante del fútbol brasileño y el Mengao lidera con 76 puntos, su escolta —el Palmeiras— tiene 73 unidades.

Piquerez retorna al Palmeiras que no solo pelea el Brasileirao, ya que también está en la final de la Copa Libertadores y de la Copa de Brasil. La primera será la del certamen internacional frente a Estudiantes de la Plata en el Estadio Centenario, desde la hora 17:00, el sábado 28 de noviembre.

Quedando 25 convocados, Mele y De Arruabarrena podrán repartirse el arco, Juan Rodríguez o Santiago Mouriño, ambos defensas que pueden jugar de laterales, podrían ingresar en el fondo por Piquerez y Varela, mientras que Rodrigo Zalazar podría ocupar el lugar del futbolista de Flamengo. Satriano y Viñas son otros dos que probablemente tengan minutos.

Del otro lado, República Dominicana se prepara para su primer amistoso de esta fecha FIFA, un encuentro que afrontará pensando en los cruces que disputará el incio de 2027 por un lugar en la Copa de Oro. El argentino Marcelo Neveleff tiene entre sus convocados a Luis Meneses (19), delantero de Rentistas que viene de lograr el ascenso a la “A” y que nació en New York pero tiene padre es uruguayo y madre dominicana. Por otra parte, el DT no contará con el lesionado Júnior Firpo, aunque tendrá al atacante de Alavés Mariano Díaz Mejía, ganador de Champions y el Mundial de Clubes con Real Madrid.

El brasileño Matheus Candancan será el árbitro principal, acompañado de sus compatriotas Danilo Maniz y Victor Imazu como asistentes el uruguayo Leodán González como cuarto. Habrá 11 cambios para cada selección y la intención de Forlán será darle rodaje a casi todos los futbolistas.