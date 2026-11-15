Justin Ellis no jugará para Uruguay: la razón por la que el delantero revelación ya no es elegible por la selección

Justin Ellis tiene madre uruguaya pero nació en Estados Unidos y comenzó a causar sensación en la Major League Soccer (MLS) con su buen desempeño en el Orlando City en los últimos meses. En setiembre, el delantero de 19 años, que ha participado en las selecciones formativas estadounidenses, fue citado por la selección mayor que conduce Mauricio Pochettino pero aún podía vestir la camiseta de la Celeste.

De acuerdo a lo que establece el reglamento vigente de FIFA para dejar de ser elegible para Uruguay, el jugador debía llegar a cuatro amistosos Clase A y acreditar el vínculo deportivo con esta selección mediante un partido oficial de fase final de Copa América, un Mundial o algún torneo organizado por su confederación.

De hecho, hasta antes del partido de este sábado, Ellis aún podía decantarse por defender a Uruguay. Sin embargo, al ingresar en el minuto 86’ en la goleada de Estados Unidos a Haití 6-0 por los cuartos de la Liga de Naciones Concacaf ya no podrá ser elegible por la selección uruguaya.

Diego Forlán fue a visitarlo hace semanas con la mira puesta en ver si podía convocarlo para el Campeonato Sudamericano Sub 20 del 2027, pero no lo convenció.

Cambio de entrenador en Estados Unidos

Este fue el penúltimo encuentro de Mauricio Pochettino en el banco estadounidense y Estados Unidos prácticamente ha asegurado la clasificación para las semifinales de Liga de Naciones de la Concacaf, que se disputarán en marzo de 2027 en Los Ángeles.

Ellis deberá esperar para saber si el nuevo entrenador lo tendrá en consideración pero ya suma dos goles (a Perú y Canadá) en cuatro partidos jugados con la selección mayor después de haber sido parte del proceso de las juveniles en Sub 18 y 19.