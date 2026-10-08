Justin Ellis marcó su segundo gol con Estados Unidos y fue la figura: por qué aún es elegible por Uruguay

Justin Ellis marcó su segundo gol con la selección de Estados Unidos y le dio la victoria 1-0 frente a Canadá en un amistoso disputado en el Allianz Field de St. Paul por la fecha FIFA. El atacante de 19 años, a quien Diego Forlán fue a visitar hace varias semanas con la mira puesta en ver si podía convocarlo para el Campeonato Sudamericano Sub 20 del 2027, en la actualidad se destaca bajo las órdenes de Mauricio Pochettino.

Ellis, jugador del Orlando City, tiene madre uruguaya pero nació en Estados Unidos, por lo que podría elegir a cuál selección representar. Hoy se luce en suelo norteamericano y tiene dos goles en tres partidos jugados con la selección mayor.

En esta ocasión celebró a los 28 minutos de juego. El local generó una buena jugada asociada por el sector derecho, llegó el centro al área y Ellis apareció por el segundo palo para definir con precisión y estampar el 1-0 que resultó definitivo.

The @OrlandoCitySC connection in full flow.



FREEMAN TO ELLIS TO PUT US IN FRONT!#USMNT x @VW pic.twitter.com/rlULMkHemx — U.S. Soccer Men's National Team (@USMNT) October 7, 2026

Antes le había convertido a la selección de Perú el 26 de setiembre en la victoria 4-1 por un amistoso.

El único partido en el que no anotó fue en la goleada 3-0 ante México, donde ingresó 25 minutos. Fue suplente en el triunfo 4-2 ante Chile.

El motivo por el que Justin Ellis aún es convocable por la selección de Uruguay

De acuerdo a lo que establece el reglamento vigente de FIFA, en caso de que Ellis tenga la voluntad de representar a la selección uruguaya, aún está en condiciones de hacerlo. Esto se debe a que para quedar blindado por Estados Unidos debe llegar a cuatro amistosos Clase A y acreditar el vínculo deportivo con esta selección mediante un partido oficial de fase final de Copa América, un Mundial o algún torneo organizado por su confederación.

Los próximos compromisos oficiales de Estados Unidos serán ante Haití por los cuartos de final de la Liga de Naciones de Concacaf. Se disputa en formato de ida y vuelta y los partidos están fijados para el 9 y 17 de noviembre.

Si Pochettino decide convocar a Ellis y tiene participación, se generará el vínculo deportivo en ese partido oficial y, a su vez, superará el máximo de tres partidos A exigido por el artículo 10.2 de las reglas relativas a la elegibilidad para jugar con las selecciones nacionales, un reglamento actualizado por la FIFA en setiembre del 2026.

En la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) tienen claro que "si lo decide hasta el momento puede ser elegible", aunque el futbolista "eligió Estados Unidos".

El halago de Mauricio Pochettino para la selección de Estados Unidos

Pochettino, quien viene de liderar a esta selección en el Mundial 2026, elogió la eficacia del plantel, que ganó todo lo que jugó en el marco de la fecha FIFA. "Los jugadores merecen el crédito, no solamente por el resultado sino por la forma en que hemos competido, es un buen inicio", manifestó.