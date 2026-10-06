“Tuvimos una dinámica diferente”: Rodrigo Zalazar sobre el rendimiento de Uruguay y una virtud de Forlán

Nuevo ciclo y energías renovadas. Uruguay cerró este martes en Calcuta, con una goleada 6-1 frente a India, el último de sus tres amistosos por la fecha FIFA y dejó algunas buenas impresiones. El ciclo de Diego Forlán como entrenador interino comenzó con una derrota ante Japón que no reflejó del todo el trámite del partido, pero la Celeste se recuperó con venciendo de forma abultada a Corea del Sur y al combinado indio. Rodrigo Zalazar autor de uno de los goles en este último encuentro, valoró el rendimiento del equipo y destacó una virtud del entrenador que le ayuda a proyectar un mejor rendimiento.

Zalazar, que después de una gran temporada en Sporting Braga pasó al Sporting de Lisboa, donde es compañero de Maximiliano Araujo, ingresó desde el banco de suplentes en los primeros dos partidos. Jugó 22 minutos ante Japón e ingresó después de la lesión de Giorgian de Arrascaeta ante Corea. Este martes, ante la ausencia del volante creativo del Flamengo, fue titular, cumplió con creces y analizó cómo vio al equipo una vez finalizado el partido.

“La verdad que muy bien, muy feliz por estar en este nuevo proceso. Estábamos muy ilusionados y se pudo ver en estos tres partidos que tuvimos una dinámica diferente, estuvimos más sueltos y estamos muy contentos de como terminamos esta fecha FIFA. Ahora esperaremos a noviembre para tener otra chance”, comentó Zalazar en entrevista con AUFTV.

El volante del Sporting de Portugal convirtió el tercer gol de Uruguay, para poner el partido 3-1, con un remate rasante y potente desde afuera del área que se metió en el primer palo del arquero. Fue un apoyo constante para los delanteros, que muchas veces jugaron de espaldas, moviéndose por todo el frente de ataque y, según explicó, esa libertad que puede potenciar su rendimiento tiene que ver con lo que le pide Forlán.

🪄 𝙍𝙊𝘿𝙍𝙄𝙄𝙄 Remate contra el palo y golazo de Rodrigo Zalazar. 📺 Partido en vivo por https://t.co/uIFfn9jsEZ y https://t.co/bYRAF5Ykeu https://t.co/bxVzMcpJYM — AUFTV (@auftv_oficial) October 6, 2026

“La verdad que me sentí cómodo porque Diego me da mucha libertad, me deja moverme por toda la cancha y es algo que a mí me ayuda muchísimo para poder buscar espacios, sobre todo con partidos como este que se presentaban algo más cerrados. Nos ayuda muchísimo a mí y a otros compañeros y Diego siempre me dio esa libertad y esa confianza para hacer mi juego y ayudar al equipo de la mejor manera”, reconoció Rodrigo Zalazar.