La selección uruguaya saldrá a la cancha con medias rosadas en su amistoso ante India: la razón

Uruguay enfrentará a India este martes en Calcuta (11:00 por DSports, AUFtv, Flow y cables) en su tercer amistosos de la fecha FIFA luego de su derrota 3-1 en el primer encuentro ante Japón y de haber goleador 4-1 a Corea del Sur. Los dirigidos por Diego Forlán dejaron una gran imagen en su última presentación y ahora están listos para un potente mensaje de concientización.

Según anunció este lunes la Asociación Uruguay de Fútbol (AUF), la Celeste saldrá a la cancha con medias rosadas por primera vez en la historia como parte de “ONCE”, una campaña junto al Ministerio de Salud Pública y la Comisión Honoraria de Lucha contra el Cáncer para promover la dirección temprana del cáncer de mama.

“11 en la cancha. Una de cada 11 en la tribuna”, expone el afiche de la campaña que une al fútbol con una estadística a la que hay prestarle atención. Este martes 6 de octubre, cuando Uruguay enfrente a India en Calcuta, las medias de los jugadores de la selección uruguaya llevarán el lazo rosado que identifica a la lucha contra el cáncer de mama.

Ante India, por primera vez en su historia, La Celeste saldrá a la cancha con medias rosadas 💗https://t.co/kFfoytsmtf — Selección Uruguaya (@Uruguay) October 5, 2026

El fútbol es el deporte más popular del mundo y cuando la Celeste sale a la cancha el país se detiene a verla. Once jugadores salen a la cancha y una de cada 11 uruguayas podría desarrollar cáncer de mama a lo largo de su vida.

Según la Comisión Honoraria de Lucha contra el Cáncer, se diagnostican cinco nuevos casos por día y más de 1.800 al año. El 77% de los casos se da en mujeres mayores a 50 años y el 77% no tenía antecedentes familiares.

Además de los datos, que puede alertar, la intención de la campaña es promover el diagnóstico temprano. La mayoría de las personas que lo detectan a tiempo mejoran y retoman su vida cotidiana. En Uruguay, la Ley 17.242 prevé un día de licencia especial paga al año para realizarse la mamografía, el PAP y/o el test de HPV.