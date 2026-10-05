Darwin Núñez, su desahogo tras volver al gol y el respaldo a Forlán: “Ahora en la selección hay otra cara”

Darwin Núñez necesitaba una noche así con la camiseta de la selección uruguaya. Después de atravesar una extensa sequía goleadora con la Celeste, el delantero volvió a convertir frente a Corea del Sur y pudo sacarse de encima una carga que, según reconoció, comenzaba a pesarle.

“Necesitaba volver al gol. Un delantero siempre quiere hacer goles y tanto tiempo sin convertir te pone en una situación difícil”, reconoció Núñez en una entrevista exclusiva con AUF TV.

El atacante no ocultó lo que significó atravesar ese período sin poder festejar con Uruguay: “Yo necesitaba salir de esa racha negativa y sacarme esa mochila, ese peso que tenía encima”.

Por eso, cuando finalmente llegaron los goles, la sensación fue de liberación. “Cuando hice los goles me sentí muy feliz, me saqué un peso de encima porque venía de mucho tiempo sin convertir en la selección”, expresó.

Núñez reconoció además que la necesidad de cortar la sequía había comenzado a jugarle en contra. “Yo necesitaba ese gol, venía con una ansiedad de querer hacer goles y querer hacer las cosas rápidas y me salían mal. Por eso en el partido me tomé un segundo más para poder convertir y llegó, y por eso me sentí muy contento”, explicó.

En ese proceso, el delantero destacó especialmente el respaldo que encontró puertas adentro: “Agradezco a mis compañeros porque gracias a ellos yo no bajo los brazos, siempre me apoyan en todo momento, y agradecer a Diego también porque me da la confianza y sigue confiando en mí”.

La llegada de Forlán y una relación especial entre delanteros

La nueva etapa de Diego Forlán al frente de Uruguay también ocupó buena parte de las declaraciones de Núñez. El atacante destacó el trabajo realizado por la Celeste en los primeros dos encuentros del nuevo ciclo y valoró especialmente poder tener como entrenador a uno de los grandes delanteros de la historia de la selección.

“Para el poco tiempo que llevamos trabajando con Diego Forlán como entrenador de la selección, creo que hicimos un gran partido contra Japón. Se nos escapó ese encuentro por pequeños detalles que los pudimos corregir para el partido con Corea, que también hicimos un buen partido y lo cerramos con una gran victoria”, analizó.

Diego Forlán dirigiendo a la selección de Uruguay. JUNG YEON-JE/AFP fotos

Para Darwin, además, hay un componente especial en recibir indicaciones de Forlán. “Cuando era chico veía a la selección, Forlán fue una leyenda para el fútbol uruguayo y ahora tenerlo acá como entrenador hace que todo sea más fácil. A mí me pone feliz porque él fue delantero, tuvimos algunas charlas y siempre trata de ayudarme y corregirme con los pequeños detalles para que después en el partido todo se dé más fluido”, contó.

El delantero aseguró que el plantel recibió de buena manera al nuevo cuerpo técnico: “El grupo está contento con él. Fue una pena que debutara con una derrota, pero por suerte pudimos revertir la situación en el partido con Corea del Sur”.

Tras el encuentro hubo además una imagen que llamó la atención: el abrazo entre Núñez y Forlán. Darwin explicó que no hubo nada preparado detrás de ese gesto y lo vinculó directamente con la relación que el entrenador construyó con el plantel.

“Ese abrazo al final del partido con Diego fue nada más que agradecimiento, se dio natural. Todos mis compañeros lo abrazan, eso por algo se da”, aseguró.

Darwin Núñez y el festejo de gol tras uno de sus tantos en el amistoso entre Corea del Sur y Uruguay. Foto: AFP.

Y volvió a destacar la importancia que tuvo el entrenador para recuperar confianza: “Agradecerle a Diego porque yo venía con una racha negativa en la selección que por suerte se pudo romper. El grupo está muy bien y ahora en la selección hay otra cara”.

Más allá de reencontrarse con el gol, Núñez también valoró otros aspectos de su actuación ante Corea del Sur. “Feliz por cómo se dio el partido, por el grupo y también por mí, que pude ayudar al equipo más allá de los goles. También lo hice a la hora de defender, es algo que me caracteriza y después, si se dan los goles, mucho mejor”.

El atacante cerró con un mensaje de cautela, pero también de confianza hacia lo que puede construir este nuevo ciclo de la Celeste: “Hay que seguir trabajando, no creérsela, trabajar con los pies en la tierra y seguir por este camino porque tenemos un gran entrenador”.

“Tenemos un gran grupo, con grandes jugadores y un gran entrenador. Tenemos un compromiso y un gran amor por esta selección. Que vuelvan a confiar en nosotros”, concluyó.