"Uno de los más grandes": Maxi Araújo sobre Forlán como DT, el emotivo gesto de Giordano y la dedicatoria a Suárez

Maximiliano Araujo dio una nota donde tocó varios temas emotivos. De dormir con una camiseta de la selección antes de su primera citación, ser dirigido por "uno de los mas grandes de la historia del país", su sueño de jugar el Mundial 2026, a la dedicatoria de gol a Luis Suárez con quien se deshizo en elogios.

Además tocó temas más personales en la entrevista con AUF TV. Tuvo emotivas palabras para su madre, recordó el duro momento al llegar a México y contó una "de las sensaciones más lindas" que vivió, gracias a Jorge Giordano.

El jugador del Sporting comenzó hablando de que siente ser un fijo en la selección. Declaró que piensa "en las primeras veces, en cuando no estaba también" y declaró que la Celeste era un "sueño" que "siempre estuvo". "La primera vez que vine trate de dar todo, de poder dar rendimiento que es lo que te hace seguirá acá", expresó.

Maxi dijo que siente “mucha felicidad por volver a ver a todos" y que se "extrañaba un poco esas anécdotas, compartir esos mates, jugar esos trucos, pasar un rato con los compañeros". Declaró además que "hay una energía increíble".

Consultado por la posición que le sienta mejor manifestó que "en la selección de extremo, de volante" y en Sporting "de lateral".

Además expresó la "felicidad de tener como entrenador a uno de los mas grandes de la historia del país", De quien espera "aprender". "Empieza algo muy lindo, que ojala sea algo maravilloso", expresó.

Araujo contó la expectativa que le generó conocer a Diego Forlán. "Tenia muchas ganas de poder conocerlo, hablar un poco, poder empezar a trabajar con él y para mí es un privilegio, un honor y también obviamente es algo muy lindo porque uno creció viéndolo a él haciendo esos goles de afuera del área", manifestó.

El oriundo de Wanderers habló de sus momentos "difíciles" en su llegada a México, donde estuvo un añosin jugar en Puebla. "Quería volver a Uruguay para volver a competir y Dios me dio otra oportunidad", contó. Dijo que llegó a donde está "por todas esas cosas que sucedieron en ese entonces" y agregó que "trabaja mucho mas ahora, porque aprendió de eso y no quiere obviamente que vuelva a pasar, porque fue muy duro".

También dijo que antes de su primer llamado esperaba la citación durmiendo con la camiseta de Uruguay. "Algunos me jodían, pero es verdad", contó de la situación y expresó que "era un sueño que quería vivirlo". "Por eso cada vez que vengo acá trato de entregarme, dar y entregarme al máximo, no solo adentro de la cancha sino fuera", explicó respecto a defender su sueño. Además expresó: "Amo a mi país, tengo admiración de todos los compañeros era un sueño poder jugar con esta nueva generación, el Fede (Valverde), el Rodri Bentancur y creo que hoy disfruto mucho jugar a su lado, como al lado de todos".

Maximiliano Araújo y los jugadores de Uruguay celebran el gol del extremo para el empate por 1-1 ante Japón. Foto: @Uruguay.

Maxi dijo que el Mundial fue "el sueño mas grande", junto con el de jugar con su hermano César. Pero definió la Copa del Mundo como lo "que uno sueña siempre de niño". También destacó "poder vivirlo tambén con mi familia en la tribuna"."Trate de disfrutarlo al máximo y obviamente ahora va pasando un poco mas el dolor, que fue grande porque teníamos muchísimas expectativas, porque teníamos grandísimos jugadores, un grandísimo plantel, pero son cosas que pasan porque esto es fútbol, ahora arranca un nuevo ciclo y hay que prepararse para volver a soñar", concluyó.

De su dedicatoria de gol a Luis Suárez contó que cuando iban "saliendo al campo todo el estadio empieza a gritar" y al mirar la pantalla y verlo le "dio como energía, sentir algo muy lindo al cuerpo". "Cuando hice el gol no pensé en nada, solo en dedicárselo a él porque es mi ídolo y más allá de eso, fue una persona que en tan poco tiempo que pude estar con él me ayudó muchísimo, me trató como su hijo, fue hermoso poder estar con él, una persona increíble también, no solo dentro de la selección, sino fuera cuando estuve de vacaciones con mi esposa me trató muy bien. Fue algo muy hermoso y poder dedicárselo a el era muy importante para mí y creo que le gustó mucho porque después me envío un mensaje, declaró del momento.

También habló de su rato con el Pistolero, que lo hizo conocer a Lionel Messi: "Me hizo cumplir otro sueño también, uno tiene muchos años y poder estar ahí aunque sea un ratito con Messi que el sabe lo que es para mi, poder conocerlo a Leo también fue algo muy hermoso". "Luis es un crack dentro y fuera del campo por eso fue lo que fue, y es lo que es", expresó respecto al delantero del Inter Miami.

Maxi Araújo en su arribo a Cancún. Foto: Mateo Vázquez.

Araujo además tuvo sentidas palabras para su madre que lo acompañó en sus duros inicios. Contó que "ella no se imagina la magnitud de lo que uno representa para muchos niños", pero destacó que "está muy orgullosa", que siempre se lo dice, y que le "desea buenos deseos". Le agradeció "por todo lo que hizo" por él y sus hermanos cuando eran niños y "por lo que sigue haciendo". Es increíble poder tenerla a ella como madre", expresó sentidamente.

Por último habló del gesto de Jorge Giorano que tuvo en su etapa cuando era juvenil: "Me acuerdo que llego tarde a un entrenamiento, él me estaba subiendo a entrenar con el primer equipo, medio me putea un poco, justo estaban en video y yo no era jugador del primer equipo. Después del entrenamiento habló conmigo y le expliqué la situación de que mi casa se llovía, que teníamos que levantarnos muy temprano de madrugada y ya hacía muchos días que no paraba la lluvia. Me dormí, se lo explique. Cuando uno siempre va con la verdad y camina derecho en la vida todo se soluciona. Se lo conté, sin vergüenza y a la semana me dijo que estaría todo cambiado, que no tendría excusas. Cuando yo vi cambiar el techo en mi casa fue una de las sensaciones mas lindas que me paso en la vida, me largué a llorar porque para mi familia y para mí era algo inalcanzable, porque en ese entonces era mucho dinero, muchas goteras. Siempre se lo agradezco, le digo, pero a él no le gusta mucho, sabe que ese gesto lo voy a llevar siempre conmigo y en ese entonces fue algo que me marcó mucho".