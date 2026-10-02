Tras la polémica de los Odesur, la Sub 20 de Uruguay vuelve a entrenar con plantel completo y a cargo de Espasandín

La selección Sub 20 de Uruguay vuelve a los entrenamientos con plantel completo y a cargo de Santiago Espasandín teniendo en cuenta que Diego Forlán —el entrenador principal— se encuentra al frente de la selección mayor para los amistosos de la gira asiática que terminará el próximo martes cuando enfrente a India (10:30, hora de Uruguay).

Los entrenamientos, según la lista que publicó la selección a través de las redes sociales, contarán con los jugadores habituales que ya venían trabajando en la previa de los Juegos Odesur, certamen al que no todos pudieron asistir luego de que los clubes tomaran la decisión de no cederlos, más allá de haber sido convocados.

Para esa instancia futbolistas como Luciano Rodríguez, Luciano González y Agustín Dos Santos (Nacional), Brian Barboza y Estevan Pereyra (Peñarol), Yury Oyarzo (Racing), Facundo Aristegui (Boston River) y Alan Torterolo (Defensor Sporting) no pudieron ser de la partida del certamen que se desarolló en Argentina y en el que la Celeste no superó la fase de grupos.

Cabe recordar que este plantel y cuerpo técnico —que también tiene a Diego "Ruso" Pérez en él— tiene como principal objetivo la disputa del Sudamericano apuntando a que la Celeste vuelva al Mundial de la categoría que ganó en 2023, pero al que no clasificó en 2025 y busca retornar al de 2027 a llevarse a cabo en Azerbaiyán y Uzbekistán.

Vuelve la 𝘀𝘂𝗯-𝟮𝟬 a los trabajos con Espasandín a cargo mientras Forlán cierra la Fecha FIFA de la Mayor 📋 pic.twitter.com/gwgocjElO9 — Selección Uruguaya (@Uruguay) October 2, 2026

Los convocados de la Sub 20 de Uruguay:

Arqueros: Paulo da Costa (Peñarol), Felipe Ortíz (Deportivo Maldonado), Emiliano Fleitas (Boston River) y Ian Colina (River Plate).

Defensas: Ignacio Fernández (Boston River), Ahmed Njankouo (River Plate), Damián García (Danubio), Luciano Rodríguez (Nacional), Facundo Álvez (Peñarol), Rodrigo Álvez (Peñarol), Valentín Rivera (Peñarol), Brian Barboza (Peñarol), Valentino Wurth (MC Torque) y Yury Oyarzo (Racing).

Volantes: Samuel Gallo (Racing), Julio Daguer (Peñarol), Pablo Alcoba (Albion), Facundo Aristegui (Boston River), Luciano González (Nacional), Nahuel López (Progreso), Agustín dos Santos (Nacional), Ezequiel Amaro (Paysandú FC), Alan Torterolo (Defensor Sporting) y Rodrigo Martínez (Nacional).

Delanteros: Santiago Ricca (Nacional), Fernando Formoso (MC Torque) y Lautaro Navarro (Defensor Sporting).