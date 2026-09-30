Forlan confió, ellos respondieron: el grupo de jugadores de Uruguay que superó con nivel las pruebas en Asia

Está claro que a Uruguay aún le resta un amistoso en su gira asiática y será el del próximo martes ante India (10:30, hora de nuestro país) en la ciudad de Calcuta, pero se presume que de cara a ese encuentro Diego Forlán rotará mucho más el plantel, dándole minutos a muchos de los que apenas jugaron o no lo hicieron.

Es por eso que los partidos que pasaron ante Japón y Corea del Sur fueron aquellos en los que el cuerpo técnico utilizó más “titulares” y no en vano repitió siete futbolistas en el once inicial de un encuentro al otro buscando afianzar una idea y modificando algunos aspectos que tal vez no habían convencido.

En ese sentido, muchos de los que repitieron no fueron casualidad porque Ronald Araujo ganó un poco más en confianza al sumar los minutos con buen rendimiento en la Celeste a su presente más que interesante en Liverpool.

Tampoco sorprendió que Rodrigo Bentancur y Lucas Torreira se mantengan en el doble cinco de la mitad de cancha porque habían sido de lo mejor ante Japón y repitieron ante Corea del Sur con otra extraordinaria performance.

Lo mismo con Maximiliano Araújo que sigue siendo uno de los pilares ofensivos de la Celeste de un tiempo a esta parte y fue el autor de tres goles en los últimos cinco partidos o incluso Darwin Núñez al que Diego Forlán le renovó la confianza para el partido en Seúl y el artiguense le respondió con dos goles y un partidazo que lo destacó.

Darwin Núñez celebra el gol de Uruguay en el amistoso ante Corea del Sur. Foto: @Uruguay

Entre las variantes también hubo novedades interesantes y tal vez la más importante fue en el arco con Cristopher Fiermarín. El 4-1 tal vez podría indicar que Uruguay fue ampliamente superior en el juego y más allá de que por momentos sí lo consiguió, hubo pasajes en los que el arquero de Atlético Bucaramanga fue clave y de hecho terminó el partido con seis atajadas, siendo la mitad de ellas luego de remates dentro del área, evitando el gol rival en más de una ocasión con salvadas mano a mano y remates desde lejos.

Guillermo Varela también fue un recambio que certificó su titularidad como lateral derecho. Fue al ataque cuando el partido lo permitió y así dio una asistencia e hizo un gol, pero además evitó que por esa banda se proyecten ataques surcoreanos porque en muchos momentos era un atacante más al punto que la mitad de los pases que dio fueron en campo rival.

Párrafo aparte para Giorgian de Arrascaeta que fue otra de las variantes de Cachavacha y dio frutos por su gran performance en materia de juego, pero también de sacrificio incluso para recuperar pelotas y de hecho de una de ellas nació la asistencia a Darwin Núñez a la que también le sumó un gol.