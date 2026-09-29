¿La Celeste de antes? Mirá la arenga de Rodrigo Bentancur antes del partido entre Uruguay y Corea del Sur
La selección uruguaya, en el segundo partido de Diego Forlán como entrenador, goleó al combinado asiático y antes de salir a la cancha el futbolista del Tottenham tomó la palabra.
Finalizado el último ciclo mundialista bajo la dirección técnica de Marcelo Bielsa y una nueva eliminación en fase de grupos de la Copa del Mundo, la selección uruguaya comenzó una nueva etapa con el interinato de Diego Forlán como entrenador. Eligió como capitán a Rodrigo Bentancur y el futbolista del Tottenham dio una arenga antes del último partido apuntando a la actitud que debía tener el equipo.
El ciclo de Forlán comenzó con una derrota 3-1 ante Japón que pareció demasiado castigo para Uruguay, pero la Celeste se recuperó con una goleada 4-1 frente a Corea del Sur en Seúl. Un doblete de Darwin Núñez, Giorgian de Arrascaeta y un gol en contra de Kim Min-jae fueron los tantos para la selección uruguaya, que se fue con ventaja de tres al descanso y recién sufrió el descuento de la selección asiática (Son Heung-min) a falta de diez minutos para el final.
Además de buena presión y juego colectivo, la Celeste mostró un esquema que favoreció a sus jugadores con un 4-2-3-1 con Núñez como referencia de área y libertad para De Arrascaeta de asociarse con sus compañeros y ser la manija del equipo en ofensiva. “Disfrutaron jugar”, manifestó Forlán en conferencia de prensa.
Otra de las virtudes a destacar en Uruguay fue la actitud y sin dudas fue algo que hablaron puertas adentro y quedó de manifiesto con la arenga que dio Bentancur antes de entrar a la cancha. El volante del Tottenham fue el capitán ante la ausencia de Federico Valverde por lesión y con Josema Giménez en el banco.
“Primera pelota, nuestra. ¿Segunda pelota? Nuestra. Tercera pelota, nuestra. Las divididas, nuestras. Pelota al área, el Cristopher (Fiermarín) sale y parte al medio a todos. ¿Pelota dentro del área de ellos? Le apuntamos a la cabeza al arquero. Si después la clavo en un ángulo, bien”, dijo Lolo, con un café en la mano y mirando fijamente a los ojos a varios de sus compañeros.
“Sin miedo a errar, carajo. Sin miedo a errar, banda. Dale, juguemos. Juguemos. Dale que estamos bien, ¡vamos, vamos!”, exclamó Lucas Torreira al tiempo que Ronald Araujo agregó: “Dale banda, disfrutemos. Disfrutemos que es hermoso. Es lindo, siempre es lindo”.
Dicho y hecho. pic.twitter.com/OVqCOZ0sTv— Selección Uruguaya (@Uruguay) September 29, 2026
Resumen del partido: Corea del Sur 1-4 Uruguay
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