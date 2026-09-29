Giorgian, el 10 del 10: Diego Forlán le dio la manija de Uruguay a De Arrascaeta y respondió con un partidazo

Pensar en Diego Forlán es prácticamente traer a la memoria el zapatazo ante Sudáfrica, el tiro libre ante Ghana o los golazos ante Países Bajos o Alemania. Un delantero que en el Mundial 2010 se replegó unos metros y acompañó a la perfección a un Luis Suárez más que picante. Tal vez con esa idea fue que Cachavacha colocó a Giorgian de Arrascaeta como acompañante de Darwin Núñez, erradicó el 4-4-2 con “doble 9” y le dio al artiguense la compañía de un “10” que estuvo en su esplendor.

Suelto, pero con responsabilidad en la presión. Mirando el arco del rival, pero sin dejar de lado ayudar en la marca. Sacándose rivales de arriba en tres cuartos de cancha, pero recuperando pelotas en campo propio para sacar contragolpes. Así jugó Giorgian de Arrascaeta.

Tal vez fue de sus mejores actuaciones con la camiseta de la Celeste y más allá de tratarse de un amistoso es la cuota de confianza necesaria para lo que se vendrá por delante que para el Cocho tendrá que ser bastante para adelante porque increíblemente cerró lo que era “su” noche con una fractura de muñeca.

Patinó, se cayó y apoyó su mano contra el césped del Estadio Mundialista de Seúl con tanta mala suerte de que terminó lesionado. “El médico del Flamengo, Fernando Sassaki, acaba de recibir los resultados de las pruebas realizadas en Corea del Sur al centrocampista De Arrascaeta. Se ha confirmado una fractura en su muñeca izquierda, que requiere cirugía”, anunció por la tarde el Mengao. “El jugador regresará a Brasil, donde será reevaluado antes de la intervención y continuará su recuperación”, afirmaron, mientras que el nacido en Nuevo Berlín ya puso la cabeza en modo recuperación e indicó en redes: “Cuando la fe está puesta en Dios no hay miedo, problema, ni tormenta más grande que su poder”.

Giorgian de Arrascaeta y el festejo de su gol en el amistoso entre Corea del Sur y Uruguay. Foto: EFE.

La tarea del surgido en Defensor Sporting comenzó de la mejor manera porque luego de recuperar una pelota habilitó a Darwin Núñez para que el “9” pueda cortar la racha negativa tras una gran definición a colocar y en una devolución de gentilezas, el delantero peleó una pelota que ganó, jugó para Maximiliano Araújo y este para De Arrascaeta que abrió el pie y con clase puso el esférico contra un palo y el 2-0 de la Celeste.

Falló apenas cuatro de los 33 pases que intentó finalizando con un 88% de efectividad, otra prueba de la seguridad que tuvo Uruguay en la posesión cuando la pelota pasó por los pies del mediocampista.

¿Qué ayudó al Cocho? Que Uruguay pase en buena parte del encuentro a ser un equipo protagonista, de propuesta y no de respuesta y eso habilitó una mayor participación suya en los ataques y demostrando una vez más su claridad con la pelota en sus pies.

La lesión obligará que no pueda estar ante India el próximo martes 6 de octubre y de su evolución dependerá que forme parte de la nómina de los partidos de noviembre que una vez más tendrán a Diego Forlán como entrenador.

Opciones para lo que se viene, el cuerpo técnico tiene varias. Entre ellas la de cambiar nombre por nombre con el ingreso de Rodrigo Zalazar -quien ayer lo suplantó en los últimos minutos del partido- o en su defecto volver a jugar con dos delanteros de área como ocurrió en el encuentro ante Japón con Viñas y Núñez. De Arrascaeta fue una de las figuras de Uruguay y eso siempre es una buena noticia, pero ahora habrá que esperarlo luego de la recuperación.