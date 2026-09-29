“Todo lo que está bien”: la foto que compartió Paz Cardoso tras la primera victoria de Forlán en la Celeste

Detrás de cada deportista hay una familia que vive cada victoria y derrota como propias y Diego Forlán, ídolo como jugador y devenido en entrenador de la selección uruguaya, no es la excepción. En el debut no pudo con Japón, cayó 3-1, pero tuvo revancha algunos días después y este lunes goleó 4-1 a Corea del Sur. En casa, su esposa y sus cuatro hijos vivieron un momento difícil de olvidar y por demás emotivo.

La Celeste fue ampliamente superior a su rival de turno y consiguió una victoria que fue la primera de Forlán y donde se pudo ver la mano del entrenador con cambios que realmente le dieron otro ímpetu al equipo que pasó por arriba —sobre todo en la primera parte— a Corea del Sur, al punto que se fue arriba en el marcador al descanso por 3-0 gracias a los goles de Darwin Núñez, Giorgian de Arrascaeta y Guillermo Varela, a los que se sumó en el complemento uno más del artiguense para sellar su doblete y el triunfo, más allá del descuento de Heung Min Son.

El partido se vivió de manera muy especial en la casa de los Forlán – Cardoso y así lo compartió Paz, la esposa de Diego, que subió una foto de sus cuatro hijos (Martín, Luz, César y José) con la camiseta de la selección en el momento de cantar el himno mientras su padre aparecía en la pantalla. “¿Orgullosos? ¡Lo siguiente!”, escribió Paz en su cuenta de Instagram junto a la imagen.

“Hoy llegó la victoria y con ella, todos los elogios. Pero nuestro orgullo va mucho más allá de un resultado. Vemos como tu esfuerzo, constancia, compromiso, trabajo y amor son tu actitud todos los días. Como en silencio y cuando nadie ve, tu humildad, sencillez y entrega es total. Sos, para todo aquel que tiene la suerte de conocerte, ejemplo dentro y fuera de la cancha”, comenzó diciendo Cardoso.

Diego Forlán fue el líder futbolístico de la selección dentro de la cancha, ahora lo es del otro lado de la línea de cal y también tiene esa responsabilidad con su familia. “Gracias por ser líder de una gran selección, pero sobre todo, gracias por ser mi gran compañero de equipo y el mejor líder para nuestra familia. (Verlos cantar el himno contigo en pantalla es todo lo que está bien. Nuestra admiración y orgullo es total”.