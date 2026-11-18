“Salió todo redondo”, fue una de las afirmaciones de Bruno Damiani apenas terminó el partido entre Uruguay y República Dominicana en el Domingo Burgueño Miguel de Maldonado. Pudo referirse tanto a equipo como a él, que ingresó a los 84 minutos y convirtió su primer gol con la Celeste.

La selección uruguaya venía de vencer a Argentina en Buenos Aires con goles de Leonardo Balerdi (en contra) y de Maximiliano Araújo y cerró la temporada reencontrándose con su público en el Campus.

Después de un primer tiempo bastante cerrado en el que Santiago Mele tuvo dos buenas intervenciones, el trámite comenzó a abrirse con un gol de Rodrigo Aguirre sobre el final de la primera mitad y terminó inclinándose en favor de Uruguay con el segundo, tras una presión de Fede Viñas. Diego Forlán, que cosechó cuatro victorias en cinco encuentros en este ciclo como interino, mandó a la cancha a varios titulares en el complemento y la jerarquía se hizo notar.

El quinto gol llegó a los 94 minutos y fue obra de Bruno Damiani tras una buena asistencia de Nico de la Cruz que, sin minutos en Flamengo aportó además con un tanto de penal.

Damiani era uno de los jugadores que tenía que aprovechar la oportunidad de mostrarse y lo hizo. Lleva nueve goles en 10 partidos con Philadelphia Union y pudo convertir con la Celeste.

“Salió todo redondo. Muy contento por estar, porque me dieron la confianza para jugar un rato y por haber hecho un gol. En el segundo tiempo encontramos el funcionamiento y físicamente estuvimos muy altos”, reconoció el delantero y destacó un gesto del plantel que lo llenó de confianza.

“Yo no he estado antes, pero desde que llegué todos se me acercan a preguntarme cómo estoy, como está la liga y me dieron la confianza de entrenar y sentirme bien desde el primer día. Estos días fueron increíbles”, manifestó.