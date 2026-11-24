Uruguay espera recibir unos 50.000 visitantes por la final de la Copa Libertadores que se disputará este sábado en Montevideo. Así lo señaló el ministro de Turismo, Pablo Menoni, en diálogo con En Clave País, donde indicó que la capital del país tiene la capacidad hotelera "colmada" y que la demanda de alojamiento se extendió a otros departamentos como Canelones, San José y Colonia.

"La capacidad hotelera está súper colmada y saturada. En Montevideo tenemos unas 8.000 camas y estamos esperando cerca de 50.000 personas. La capacidad está "súper colmada y saturada", indicó el jerarca.

El ministro destacó que esta es la segunda vez que Montevideo recibe la final de la Copa Libertadores y sostuvo que la organización de un evento de estas características refleja aspectos como la seguridad y la capacidad de coordinación de las instituciones.

En particular, mencionó el trabajo de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) y del Ministerio del Interior, además de la participación del sector turístico para recibir a los visitantes.

Estadio Centenario. Foto: Presidencia

"Desde el punto de vista turístico es muy importante. Además de que nos pone en primera plana, sobre todo en las noticias deportivas, que es muy importante esa promoción de Uruguay como un destino seguro, ameno y con capacidad de organizar este tipo de eventos", indicó Menoni.

Controladores aéreos: Menoni respaldó el reclamo por más funcionarios

Por otro lado, el ministro de Turismo señaló que el reclamo de los controladores aéreos por un aumento de la cantidad de funcionarios es un tema que preocupa al gobierno, tanto por razones de seguridad como laborales. Consultado sobre la posibilidad de que la situación afecte la operativa durante la zafra de verano, dijo que las negociaciones están a cargo del Ministerio de Defensa, particularmente de su secretario, Joel Rodríguez.

Controladores aéreos. Foto: Archivo/El País

“Creemos que las negociaciones se han llevado bien, a buen puerto, y el reclamo de los controladores por un aumento en la cantidad de funcionarios a nosotros nos parece que está bien”, afirmó Menoni a En Clave País.

El jerarca advirtió que la disponibilidad de personal puede incidir en la frecuencia de los vuelos. “En aquellos horarios donde haya pocos controladores vamos a tener lamentablemente menos vuelos”, señaló.