Este martes se realizó en el Museo del Fútbol el lanzamiento oficial de las actividades rumbo a la final de la Copa Libertadores 2026, que se disputará el próximo sábado en el Estadio Centenario. Con entradas agotadas y una importante llegada de visitantes desde los países vecinos, Montevideo se prepara para recibir la definición del máximo torneo continental de clubes.

El presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), Ignacio Alonso, destacó la expectativa que genera el evento y aseguró que el escenaroi estará completamente colmado. "Tenemos un estadio completamente colmado, con entradas agotadas, con una fiesta preparada completa. Una ciudad y un país que se ha preparado para el evento. Ya contamos con presencia de turistas en los distintos hoteles y alojamientos", expresó.

Alonso también valoró el trabajo de coordinación que permitió organizar la final y destacó la participación de distintos organismos e instituciones. "Como fútbol uruguayo estamos muy honrados de ser parte. Hemos trabajado mucho en los últimos meses para que esto sea posible. Lo que van a ver el sábado no es sencillo de realizar. Ha sido posible por una coordinación interinstitucional de carácter local y regional, que ha involucrado no solamente a las organizaciones futbolísticas como Conmebol y la AUF, sino también a los distintos órganos del gobierno nacional y departamental, que en este caso es el anfitrión", señaló.

Por otra parte, el titular de la AUF hizo hincapié en la oportunidad que representa la definición continental para mostrar al país ante los visitantes: "Esta es una gran oportunidad para mostrar el país y la forma en que tratamos al visitante, al turista y la clase y madera con la que estamos hechos, un pueblo hospitalario y solidario".

Uno de los datos destacados de la presentación estuvo a cargo de Nery Pumpido, campeón del mundo con Argentina en 1986 y actual secretario general adjunto de fútbol de la Conmebol, quien estimó que la final generará un impacto económico cercano a los 70 millones de dólares para Uruguay.

"La llegada de miles de aficionados representa una oportunidad para distintos sectores de la economía, especialmente el turismo, la hotelería, la gastronomía, el transporte y el comercio", manifestó.

La actividad contó además con la presencia de André Mattos, director de Competiciones y Operaciones de la Conmebol; el ministro de Turismo, Pablo Menoni; y Eleonora Navatta, directora de Deportes de la Intendencia de Montevideo.

De esta manera, Uruguay transita la recta final de los preparativos para recibir una nueva definición de la Copa Libertadores, con el Centenaroi como escenario y una expectativa que trasciende lo estrictamente deportivo.