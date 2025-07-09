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    Noticias de fútbol en El País Uruguay

    Fabricio Sanguinetti festeja uno de sus 13 goles en la temporada para Internacional de Bogotá.

    "Me jugué la última bala": el uruguayo que quedó libre de Peñarol, trabajó en un lavadero y es sensación en Colombia

    Fabrizio Sanguinetti jugando para Internacional de Bogotá.

    Tribu Charrúa, los goles uruguayos por el mundo desde el 9 al 15 de noviembre de 2026

    Pelota de la UEFA Champions League 2026.

    ¿Dónde fueron a parar? Cayó la presencia de uruguayos en el fútbol de élite y ésta es la opinión de los agentes

    Daniel Baldi presentó "Me llamo Alfonsina, soy futbolista", en Magnolio Sala.

    Baldi presentó su libro y a la nueva heroína del fútbol femenino: "Ojalá se empiece a llenar de Alfonsinas"

    Polémica en el segundo gol de Perú ante Uruguay en la Copa América de futsal

    La jugada polémica que dejó afuera a Uruguay en la Copa América de futsal: qué pasó y por qué no hubo VAR

    Uno de los equipos campeones de la Copa América Fútbol Máster.

    La Copa América de Fútbol Master tuvo su estreno en Punta del Este con fútbol, emoción y nivel internacional

    Gustavo Gómez, de Paraguay, y Alex Freeman de Estados Unidos iniciaron el altercado en el amistoso entre los dos equipos.

    Piñas van, piñas vienen: Estados Unidos, próximo rival de Uruguay, terminó así su partido ante Paraguay

    La primera nevada cayó durante la final de la Canadian Premier League: el arquero agarró la pala y festejó Atlético Madrid

    Épica final en Canadá: tormenta de nieve, el arquero con una pala y un golazo que festejó un equipo en España

    Leandro Reymúndez, el exjugador que sanó a través de la música y sueña con un cierre perfecto cantando en el clásico del Clausura.

    La nueva vida de Leandro Reymúndez, el exjugador que sanó con la música: "Mi sueño es cantar en el clásico"

    Allan Saint-Maximin jugando para el Fenerbahce de Turquía.

    "Intentaron doparme" y "guerra tóxica": graves acusaciones al Fenerbahçe, que respondió contundente

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