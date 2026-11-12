"Me jugué la última bala": el uruguayo que quedó libre de Peñarol, trabajó en un lavadero y es sensación en Colombia

Juega en un club entre cuyos dueños está Ryan Reynolds, el actor de Hollywood, y su carrera también ha sido de película. Fabricio Sanguinetti (26), en su primera temporada con Internacional de Bogotá, lleva 13 goles y nueve asistencias, es una de las figuras del fútbol colombiano y despertó el interés de los equipos más grandes del país, también de México y Estados Unidos. Parece un sueño, ¿no? Pero este rochense tuvo que batallar mucho para llegar hasta ahí. Hace cuatro años, de hecho, tuvo que salir a buscar trabajo cuando el anhelo de ser profesional se apagaba.

El nudo: atendió 'esa' llamada

“Laburé de todo. Arranqué de reponedor en un supermercado, después fui delivery en un restaurante y estuve en una farmacia porque hice un curso de auxiliar farmacéutico. De ahí me fueron y me fui con unos amigos del fútbol (Carlos Keosseian y Simón Vanderhoeght) que son de Maldonado y tienen un lavadero. De a poco me empezaron a arreglar los horarios para poder jugar en Libertad de San Carlos”, le contó Fabricio a Ovación. Había que hacer malabares para sostener las dos actividades, pero todavía no estaba dispuesto a abandonar el sueño de la pelota.

La historia empezó mucho antes, cuando dejó su Rocha natal con apenas 12 años para mudarse a la pensión de Peñarol en Solymar. A los 18 años, el club no le hizo contrato, pero él creía que ya estaba para jugar en Primera y debutó con gol en Atenas de San Carlos. Todo iba bien hasta que... “llegó el grupo Pachuca y dejaron libres a jugadores, técnicos, todo y yo entré en esa bolsa. Ahí se complicó”, recordó.

Sanguinetti se quedó a vivir en la ciudad y se fue a probar a Rocha FC, Torque y Deportivo Maldonado sin suerte en ninguno de ellos. El sueño se iba apagando y él no quería ser muy porfiado, pero llegó una inesperada llamada con una oferta que parecía una locura.

“Estaba laburando en el lavadero con los pibes y me llama Damián Castellanos (argentino), el técnico que echan de Atenas cuando yo estaba. Atendí, me dijo que había estado en Uruguay y que me había visto jugar. Él tenía una chance de dirigir en la Segunda División de Perú y me dijo si quería ir. Era en el interior de Perú y el sueldo era menos que lo que yo juntaba entre los viáticos en Libertad y el laburo. La famosa última bala, ¿no? Me la jugué”, reconoció Fabricio.

Fabricio Sanguinetti jugando para Morón en el ascenso del fútbol de Argentina.

Desarrollo: una apuesta que salió bien

A Pirata FC no le fue muy bien, pero Sanguinetti sí tuvo un buen año haciendo más de 10 goles. Aún así, cuando terminó el torneo, todo era una incógnita. “Quién te quiere después de jugar en la B de Perú?. Una vez más Castellanos le tiró un salvavidas. Lo llamó a Walter Perazzo, de quien había sido ayudante de campo en Aldosivi, y lo convenció de que Fabricio fuera a jugar a Patronato, que venía de ganar la Copa Argentina y de jugar Libertadores en 2023.

Sanguinetti comenzó jugando esa temporada y aunque una lesión lo apartó un poco llegó a hacer un gran partido ante Estudiantes de Buenos Aires, dirigido por Walter Otta, de buena relación con Rubén Jordán y Fabricio Cancela, sus agentes desde entonces.

“Ahí termino llegando a Morón el año pasado y fue una locura también porque arranqué como el ojete, la verdad. En la vida he tenido momentos de mucha mala suerte y otros distintos en cosas clave. Jugábamos el clásico contra Chicago en Mataderos y yo no iba a estar citado, pero el extremo por izquierda se lesiona en el táctico y me citan. Otta era de dar los equipos en el hotel y jugaba de titular. Dije, ‘es esta’. Si llegamos a ganar acá ‘era yo’. Le encajamos dos y yo salí figura con dos asistencias. A partir de ahí no salí más. Me gané mucho el cariño de la gente por mi forma de jugar, el argentino es muy loco con el uruguayo que se tira de cabeza. Me terminaron coreando ‘uruguayo, uruguayo’ 30.000 personas en el estadio de Morón. Siempre los voy a tener en mi corazón, estuvimos muy cerca de ascender”.

Desenlace: "Es una locura el giro que dio mi carrera"

De Morón dio el salto a Colombia. Y el giro de su carrera tuvo algo de revancha porque el grupo Pachuca, el mismo que permitió su salida de Atenas, ahora es uno de los interesados en su ficha. En Inter de Bogotá, que hasta el año pasado se llamaba La Equidad y al que ya van a ver hinchas disfrazados de Deadpool (por el personaje que interpreta Ryan Reynolds en el cine) encontró la continuidad, se adaptó rápido a la altura y explotó como delantero a pesar de que en buena parte de su carrera este zurdo había jugado como extremo. “Les molesta mi estilo de juego, que les pique, que vaya al espacio, que los choque antes. Eso que tenemos los uruguayos de ir a todas, al central colombiano no le gusta”, explica.

Su presente, con el equipo en semifinales de la Copa Colombia (perdieron la ida 2-1 contra América y el gol lo hizo él), es el mejor de su carrera. Tiene contrato por un año más con Inter, pero ya recibió propuestas de varios clubes colombianos, entre ellos Atlético Nacional, Millonarios, Santa Fe y Deportivo Cali. También hubo interés desde México y la MLS. El club pretende que su salida sea al exterior y entre las ofertas hay una de Santos Laguna por dos millones de dólares. “Es una locura el giro que dio mi carrera. Hace cuatro años yo estaba laburando”, dijo, todavía sorprendido por el recorrido.

Fabricio Sanguinetti junto a su novia Valentina y el premio a mejor jugador del partido.

Final abierto: más cerca del sueño y una promesa a su abuela

Cuando mira hacia atrás, Sanguinetti no se olvida de quienes estuvieron en los momentos más difíciles. “Los chicos del lavadero, Charly y Simón, me ayudaron un montón. Mi familia, mis viejos siempre me dijeron que siguiera mi sueño. Mi novia que cuando dejé de jugar siguió a mi lado y cuando no estaba trabajando, no le encontraba la vuelta y no me querían de ningún equipo, ella bancó los trapos como loco”. Además, hay un protagonista secundario en esta historia: Castellanos. “Él fue el que me tiró el salvavidas, volvió a confiar en mí. Hasta el día de hoy hablamos y me remarca que me lo merezco, que siempre supo que me iba a ir así por el tipo de persona y de jugador que era. Damián me rescató en su momento y le voy a agradecer toda la vida”, reconoció Fabricio, que cuando festeja apunta al cielo.

“Pienso en mi abuela que me tocó verla fallecer en diciembre de 2025 y es una locura, pero desde que se fue parece que me estuviera ayudando desde arriba porque las cosas no han dejado de salir bien". Le hizo una promesa: “Siempre fue muy Manya y le dije que me gustaría volver y bien, como estoy ahora, y ser un jugador importante. Me formé ahí y le tengo mucho cariño”.

Al final de la entrevista, una pregunta lo lleva de nuevo al comienzo: qué le diría a aquel gurí que quedó libre y tuvo que salir a buscar trabajo para salir adelante. “Uf, me erizo con esa pregunta, es una locura. No sé si le diría que lo logramos, pero que estamos muy cerca de cumplir las cosas que uno soñaba desde chiquito: ser profesional, comprarle la casa a mi vieja, ayudar a mi familia. Lo estoy pudiendo hacer ahora en un grado un poco más chico, pero le diría que estoy ahí, que estoy cerquita”.