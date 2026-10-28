Será Pionero: los detalles del estadio de Albion, que viene a cambiar cómo se vive un día de partido en Uruguay

Hace algunos días, la noticia de la construcción del nuevo estadio de Albion llamó la atención: dos tribunas y 2.700 espectadores. Pero hay mucho más que eso. El Pionero viene a hacer algo disruptivo y aspira a que ir al fútbol no sea solamente llegar, mirar 90 minutos y volver a casa.

“Va a haber algo bastante particular y entendemos que va a estar bueno. La gente va a poder alquilar su parrillero, hacer un asado, pasarla bien y después ver un partido de fútbol. Lo mismo con el parque para niños; no va a ser una placita, va a ser un parque bien puesto. Vas a poder estar viendo el partido, con tu nene al lado jugando en un entorno seguro y divertido”, explicó Sebastián García, gerente general de Albion.

El estadio estará dentro de la ciudad deportiva que el club ya tiene muy cerca del Campeón del Siglo y aprovechará una cancha de césped sintético de primer nivel que tiene poco más de un año de construida. Resta levantar las gradas y completar algunos sectores. Las obras comenzarán el año que viene y se extenderán por seis meses. Albion espera jugar allí todos sus partidos de local, salvo ante Nacional y Peñarol.

La base está: el nuevo estadio de Albion se construirá alrededor de una cancha de césped sintético de primer nivel que tiene poco más de un año en su ciudad deportiva Foto: Albion

Sí, tendrá capacidad para 2.700 espectadores y dos tribunas y está muy bien para Albion que registra un promedio de 504 personas como local, con algo más de 300 hinchas propios y el resto visitantes. La reglamentación de la AUF (Asociación Uruguaya de Fútbol) le permite competir allí en el profesionalismo, salvo frente a los grandes. “Era eficiente tener un estadio para jugar contra los equipos que llevan menos gente en nuestra casa y no tener que invertir en un estadio de 25.000 personas para usar dos veces al año”, señaló García, aunque confesó que el plan a mediano y largo plazo para el club es construir un estadio más grande, en otra zona, y que tenga vida todos los días con locales comerciales.

Para el proyecto actual, la tribuna lateral será principalmente para los hinchas de Albion y la cabecera recibirá a los visitantes, aunque está previsto que se pueda compartir parte de la lateral. Detrás habrá estacionamientos suficientes y parrilleros para almorzar antes del partido. En la cabecera que no se utilizará como tribuna habrá un parque infantil y del otro lado del lateral, una zona VIP pensada también para quienes llegan del exterior a observar jugadores, además de la ampliación de los vestuarios existentes. Todo, iluminado bajo los estándares de FIFA con una red lumínica que ya fue importada.

El nuevo estadio de Albion contará con una zona de barbacoas y parrilleros que los hinchas podrán reservar. Foto: Albion

“Dentro de la cancha competir, ser rivales, pero después es un juego y deberíamos todos poder convivir y pasar buenos ratos”, dijo García. Quiere que ir a este estadio resulte atractivo. “Queremos contribuir para que la gente vaya más a los partidos. Muchas veces se idealizan concurrencias que son muy bajas. Tenemos que trabajar para darle comodidades a la gente y que la pasen bien”.

La obra se financiará con fondos propios y el club también prevé alquilar el estadio a otros equipos. “Entre lo que dejamos de alquilar otros escenarios y lo que podemos alquilar a otros que necesiten un estadio así, podemos amortizar la inversión en muy poco tiempo. No es el eje principal de por qué lo hacemos, eso es tener nuestra casa, pero también nos cierra que es viable”.

Para Albion, el proyecto busca fortalecer el sentido de pertenencia y convertir la ciudad deportiva en la casa de sus jugadores desde las formativas. “Que sea el lugar donde los chicos vienen al club a los siete u ocho años, que estén ahí y que lo quieran y conozcan cada lugar de la ciudad deportiva y lo tomen como su casa”, resumió García. Albion, el Pionero, quiere que ese nombre no se limite a su historia: también aspira a abrir un camino distinto en cómo se vive un día de partido en Uruguay.

Proyecto para el nuevo estadio de Albion en su ciudad deportiva.

El estadio será el primer paso de una transformación más amplia de la Ciudad Deportiva. El club prevé trasladar allí oficinas, vestuarios, espacios de trabajo, áreas de recuperación y gimnasio. A más largo plazo, proyecta una cancha sintética techada, similar a la del Complejo Celeste. También existe la aspiración de construir, en un horizonte de cinco a siete años y si el crecimiento del club lo permite, un estadio de mayor capacidad en otra ubicación, con actividad durante todo el año y posibles servicios comerciales y gastronómicos.