"Todo eso me dio un plus": Joaquín Valiente, los cambios vitales en su carrera, su récord y la faceta empresarial

En su primer año en la Major League Soccer, Joaquín Valiente (25) ya alcanzó un récord con su equipo, FC Dallas, que está en los primeros lugares de su conferencia de cara a los playoff. El oriundo de Colonia Valdense y producto de la cantera de Defensor Sporting lleva más de 12 asistencias en su primera temporada y es el segundo en la historia del club en superar las 10. “El más infravalorado de la MLS”, titularon Los Toros junto al video del último gol de Valiente, que lleva tres este año aunque confesó que “encontrar el mejor pase es mi mayor virtud”.

El uruguayo está en el mejor momento de su carrera, pero para ello tuvo que romper una barrera importante con cambios en su día a día que lo hacen sentirse profesional desde hace un año aunque debutó en 2020.

“Siento que lo que más me costó desde el principio era el tema del idioma, tenía una gran barrera ahí y estoy con un profe de inglés que es de Uruguay y creo que me rodeé muy bien de varias personas que hoy trabajamos en conjunto y creo que eso es lo que me ha ayudado mucho a tener el nivel que estoy teniendo y a poder competir en esta liga que es muy interesante hoy en día porque ha sumado muchos jugadores de elite y hay que estar a la altura para ello”, reconoció Joaquín, que hizo varios cambios en su rutina. “Ya contaba con mi psicólogo y con mi profe y este año sumé a mi nutricionista y el tema del inglés, que comencé este año porque no había tenido esa barrera aún. Cada uno aporta su granito de arena”, manifestó.

Si bien Joaquín Valiente salió de una de las mejores canteras de Uruguay, su salida al exterior, primero en Barcelona de Ecuador y sobre todo en la Major League Soccer, le hicieron entender que la preparación es constante. “Creo que comencé a ser profesional desde el año pasado porque no abarcaba todos esos detalles y hoy en día los considero vitales para mi carrera y para seguir avanzando”, admitió Valiente, que cree que estos aspectos son clave para cualquier futbolista.

“Desde mi opinión personal, que se preparen, que cada uno tiene su sueño, los jugadores tienen sus condiciones, pero hay que rodearlas de la mejor manera. Se habla de ese famoso iceberg de que solo se ve al jugador en el rectángulo verde pero también es parte de la rutina, tanto como el idioma, que para mí fue fundamental. Ahora me puedo defender hablando inglés y entender lo que el técnico me pide y todo eso es parte de, porque sino uno tiene que estar atrás de alguien, siempre preguntando. El tema de la comida también es fundamental, el cuidarse bien, las horas de descanso y el entrenamieto extra que lo empecé a implementar el año pasado. Siento que todo eso me dio un plus para ser el jugador que soy hoy en día”.

Joaquín Valiente lleva 12 asistencias y tres goles con FC Dallas en su primera temporada en la MLS. Foto: FC Dallas

Todo ese esfuerzo lo hacen sentir merecedor del momento que está atravesando y de ese récord de asistencias en una buena sociedad con el croata Petar Musa. “Antes quizás se veía como una liga donde venían jugadores de elite a retirarse y claramente no es así. Está siendo muy competitiva, más que nada desde que llegó (Lionel) Messi y también han llegado (Robert) Lewandowski, (Luis) Suárez, que es nuestro referente. (Antoine) Griezmann que hace dos meses estaba jugando Champions League”.

La liga lo asombró y el causó el mismo efecto. “No sé si me descubrí como jugador, pero sí de que había muchas cosas más que tenía en detalles. Siento que vengo realizando un buen trabajo en general y encontrar el mejor pase es mi mayor virtud”.

Zona 21 y su faceta empresarial:

Joaquín Valiente inauguró Zona 21 en Nueva Helvecia, su propio complejo deportivo con canchas de pádel y otra multideportiva. “Es algo muy bonito y representativo para mi familia y para mí. La idea fue de mis padres y a partir de ahí siempre con la expectativa de que la gente encuentre un lugar agradable, confortable, con una buena atención y a partir de ahí ir creciendo. Pero ni que hablar que estamos muy felices. Creo que la gente que va también te lo hace saber y eso está bueno. Yo estoy un poco lejos, pero siempre estoy pendiente porque tengo trabajando a mi profe ahí con su señora y me he rodeado de gente de mucha confianza para mí que estoy lejos, pero presente. Escuchando y dando mi opinión desde donde pueda".