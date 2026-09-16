“Quería hacerme cargo”: Lucas de los Santos, del récord en Defensor al amor a distancia con una atleta uruguaya

Hay veces en que la pelota quema, pero a Lucas Paul de los Santos el fútbol y Defensor Sporting le han enseñado a hacerse cargo. El apoyo de su familia fue clave para no abandonar cuando jugaba poco en inferiores, encontró el amor bien cerca, pero a distancia y hoy con 100 partidos en la primera del club y 25 años, toma la responsabilidad en medio de un momento complicado.

“El penal era bravo. Todos estaban con ganas, me pidieron la pelota, pero quería patearlo yo, hacerme cargo”. Defensor llevaba siete partidos sin ganar, Lucas pateó fuerte, cruzado y arriba, pero el Pocho (Diego Segovia) metió un manotazo tremendo. Los dos son de Paysandú y se ve que el arquero lo conocía. En el rebote, De los Santos tampoco pudo y como si estuviera guionado la pelota le quedó a Brian Montenegro, que venía de fallar uno el partido anterior. “Fue hermoso. Por suerte el Paragua pudo volver al gol, es importantísimo para el grupo”, valoró Lucas.

Deportivo Maldonado le sacaba 20 puntos a Defensor en la Anual, pero no se notó en la cancha y el Tuerto por fin rompió la racha. “No se nos daban los resultados por detalles mínimos, perdíamos o nos empataban en los últimos minutos, pero pudimos corregir eso. Salimos con intensidad desde los primeros minutos y marcamos la cancha en los duelos y en las divididas”. La reacción llegó justo antes de enfrentar a Nacional y a Danubio.

“Son partidos que te encienden algo adentro y te hacen sacar un plus. El clásico con Danubio es el partido más lindo para jugar siendo jugador de Defensor. Querés ganar donde sea, son partidos especiales”, manifestó Lucas, que está en uno de esos momentos de la carrera donde se puede mirar para atrás al cumplir 100 partidos con el primer equipo. “No lo puedo creer. La verdad que es una locura, un orgullo enorme”, confesó. Y es que el camino no fue sencillo.

Lucas Paul de los Santos, junto a Miguel Franco y Diego Franzini, recibiendo una camiseta en homenaje a sus 100 partidos en la Primera de Defensor Sporting Foto: Defensor Sporting Club

Llegó al club en Sub 17, no jugó mucho y se lesionó los ligamentos. “Mi familia fue clave. Cuando no jugás entran los bajones y querés volver a Paysandú. Siempre me bancaron a morir”, insistió De los Santos, que tampoco tuvo un debut fácil en Primera. Defensor estaba en Segunda División con un equipo lleno de juveniles. “Éramos muy chicos y hacíamos nuestras primeras armas. Fue una locura cómo pudimos conseguir ese ascenso”, relató. La vida y el fútbol te dan y te quitan y a la temporada que siguió ganaron la primera Copa AUF Uruguay. En ese plantel estaba Joaquín Valiente. “Es mi hermano para todo y tenemos una relación muy buena. Otro al que quiero mucho es Facu Waller, que me bancó mucho cuando estuve afuera, tremenda persona”.

Lucas Paul de los Santos se fue al Puebla de México y luego cedido al Celaya. Esos dos años le hicieron mirar de otra manera al club que lo había formado y regresó con una mezcla de sensaciones. “Muy emocional porque es mi club, mi casa, pero deportivamente también sentía que quería volver acá a sentirme feliz de nuevo. Por suerte Defensor me abrió las puertas”, reconoció.

Aún así, México no fue tan malo porque encontró el amor. Un poco lejos, pero también muy cerca porque está en pareja con Manuela Rotundo, atleta uruguaya que participará de los Juegos Odesur en lanzamiento de jabalina, también sanducera, pero que reside en Estados Unidos. “Una prima de ella nos presentó, hablamos mucho y nos pudimos ver después de unos seis meses. Ahí siguió la relación a distancia, pero con un vínculo muy fuerte, cada uno luchando por sus sueños, pero sabiendo del amor que nos tenemos”, dijo Lucas, que la admira por eso. “Es muy familiera, siempre vivió con sus padres en Paysandú, pero se fue a otro país, con otro idioma y todo distinto para seguir saliendo adelante. Me apoya mucho, me saco el sombrero con ella y yo intento hacer lo mismo”, valoró De los Santos.

Lucas de los Santos y Manuela Rotundo. Foto: Instagram

Después de conocer otro fútbol, hoy disfruta de estar en casa y ser un referente como lo fueron con él. Así lo vive con Nicolás Scotti, que a sus 16 años se va ganando un lugar. “Lo llevo a entrenar y hablo mucho con él. Solo podemos pedirle que disfrute y juegue como sabe. La responsabilidad en la cancha es de los más grandes”. Así lo asumió Lucas y su presente está en Defensor Sporting. “La verdad estoy muy, muy contento en el club. No me proyecto nada a futuro más que disfrutar acá, empezar a ganar y poner al club donde tiene que estar. Mi objetivo es clasificar a una copa”.