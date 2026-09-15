Nicolás Fonseca: su ilusión por jugar en Nacional, el palco en el GPC y por qué lleva a Bielsa "en el corazón"

Pocos días después de cerrar su transferencia al Coritiba de Brasil, Nicolás Fonseca habló públicamente sobre el sacudón que vivió al final de mercado de pases, luego de que su nombre sonara fuerte para reforzar a Nacional para la segunda parte del año. Sin embargo, el acuerdo no prosperó en esta oportunidad, pero el mediocampista de 27 no contuvo su ilusión de poder vestir algún día la camiseta tricolor.

Primero reconoció que recibió un llamado del vicepresidente de Nacional, Flavio Perchamn, y destacó la gran relación que mantiene con el actual entrenador tricolor, Daniel Carreño, quien lo dirigió durante su estapa en Montevideo Wanderers.

"Cuando me escribió Flavio se me hizo una sonrisa. Lo pensé seriamente porque saben lo especial que es Nacional para mí y mi familia", admitió este martes en diálogo con El Espectador Deportes.

“Soy hincha de Nacional y tenemos palco en el Gran Parque Central. Estoy seguro que en algún momento voy a jugar en el club”, añadió con ilusión.

El volante también destacó la presencia de Carreño en el club como un factor que incrementó sus ganas de llegar. “Daniel fue la primera persona que confió en mí realmente. Yo llegué a Wanderers desde River (de Argentina) con muy pocos minutos y me dio una confianza tremenda. Cuando vi que fue a Nacional me dieron más ganas de estar en el club”, aseguró.

Nicolás Fonseca entrenando en el Complejo Celeste. Foto: AUF

Por qué lleva a Bielsa "en el corazón"

Fonseca también repasó su reciente experiencia en el fútbol europeo, donde defendió al Real Oviedo de España. El mediocampista tenía como objetivo consolidarse en el máximo nivel para intentar integrar la convocatoria de Uruguay al Mundial de 2026, aunque finalmente no pudo cumplir ese objetivo.

“Mi pasaje por el Real Oviedo fue un sueño. Mi objetivo era competir al primer nivel para jugar el Mundial 2026 y al final no se pudo. Pero me puso contento la experiencia en una de las mejores ligas del mundo”, señaló.

El jugador reconoció que quedarse afuera de la Copa del Mundo fue un golpe importante, aunque valoró su recorrido con la selección uruguaya: “La Selección como jugador es lo más importante de todo. Me quedé muy cerca de cumplir el sueño de jugar un Mundial”.

Marcelo Bielsa durante el partido Uruguay contra España por el Mundial 2026. Foto: EFE

Fonseca contó además que fue Marcelo Bielsa quien personalmente le comunicó que no sería incluido en la lista definitiva de Uruguay para el Mundial. El llamado se produjo después de su último partido de la temporada en España y fue un gesto que valoró particularmente.

“Después del último partido de la temporada en España me llamó Marcelo Bielsa mismo para avisarme que no iba a estar en la lista del Mundial. Aprendí mucho con ellos y tomé muy bien que se haya tomado el tiempo para llamarme”, relató.

A pesar de no haber podido disputar el Mundial, Fonseca mantiene un vínculo especial con el entrenador argentino, a quien le atribuye un momento fundamental de su carrera: “Bielsa es una persona especial y yo lo llevo en el corazón porque me hizo debutar con la Selección”.