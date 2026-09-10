Nicolás Fonseca, tras sonar en Nacional, tiene nuevo club: la presentación con referencia a sus nacionalidades

Nicolás Fonseca fue presentado oficialmente como nuevo futbolista del Coritiba de Brasil y fue con un particular video en el que da cuenta las dos nacionalidades que tiene el mediocampista de 27 años.

La filmación transcurre en un restaurante donde se ve a un cocinero preparar un plato de pasta y, a su vez, a otra persona armándose un mate. Al momento de llevar el plato de comida a la mesa, aparece Fonseca con el mate y lanza la frase: “Mezzo (medio) italiano, medio uruguayo y 100% Coxa”.

“Directamente desde Bourbon Bistrot, una combinación de sabores que solo podía terminar en verde y blanco: pasta italiana, mate uruguayo y un destino blanco. Ahora ya eres oficial. ¡Bienvenido, Nicolás!”, establece el texto que acompaña el video en las redes sociales del club brasileño.

Diretamente do Bourbon Bistrot, uma combinação de sabores que só poderia terminar em verde e branco: massa italiana, mate uruguaio e um destino alviverde.



Agora é oficial. Bem-vindo, Nicolás! 🇳🇬



🎥 Rafael Ianoski | Coritiba pic.twitter.com/5ONdL1MLdN — Coritiba (@Coritiba) September 10, 2026

Todo esto hace referencia a que el hijo del contratista Daniel Fonseca nació en Napoli, Italia, porque en ese entonces su padre jugaba en el fútbol italiano.

El exjugador de Wanderers y River Plate de Argentina dios sus primera declaraciones como nuevo futbolista del Coritiba. “Estoy muy feliz y me siento listo para vestir esta camiseta con mucho orgullo. Es un honor formar parte de este momento, representar estos colores y dar lo mejor de mí dentro y fuera del campo”, indicó Fonseca, que llegó a disputar un total de siete encuentros con la camiseta de la selección de Uruguay de la mano del argentino Marcelo Bielsa.

“Llevaré esta camiseta con respeto, dedicación y, sobre todo, con muchas ganas de hacer historia”, cerró el futbolista que la pasada temporada defendió al Oviedo de España, donde disputó un total de 19 encuentros y recibió seis amarillas.

Cabe destacar que el nombre de Fonseca llegó a estar en la mesa de posibilidades que manejó la directiva de Nacional en su momento para poder ficharlo de cara a esta temporada. Aunque fue algo que nunca se concretó.

La situación del Coritiba

Coritiba se encuentra en la séptima posición del Brasileirao con 37 puntos a raíz de 10 victorias, siete empates y nueve derrotas. Actualmente se estaría clasificando a la Copa Sudamericana de la edición 2027.

El nuevo equipo de Fonseca volverá a salir al campo de juego por la fecha 27 del certamen más importante del fútbol brasileño este viernes y será justamente por el clásico de Curitiba, capital del estado de Paraná, contra Athletico Paranaense en el Estadio Couto Pereira, desde la hora 21:00.

De los últimos cinco encuentros que disputó Coritiba consiguió tres victorias, un empate y una derrota. Querrá sumar un nuevo triunfo y contra su rival de toda la vida, que se encuentra en la tercera posición del Brasileirao con 45 unidades por 13 victorias, seis empates y siete derrotas.