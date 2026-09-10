Mirá el golazo de Jonathan Isasmendi desde mitad de cancha para el triunfo de Cerrito ante Cerro por Copa AUF

Cerrito ganaba 1-0, pero no podía cerrar el partido ante Cerro por Copa AUF Uruguay. Llevaba algunos minutos en cancha porque Pablo de Ambrosio rotó el once inicial y por eso empezó en el banco de suplentes pese a ser la gran figura del auriverde. Jonathan Isasmendi volvió a mostrar su clase y esta vez fue con un golazo.

El Papote, que unos minutos antes había sido amonestado luego de que el árbitro Juan Cianni interpretara que había simulado una infracción, tomó la pelota cruzando la mitad de cancha, vio a Darío Denis adelantado y remató, poniendo el esférico por encima del guardameta y poniendo así el 2-0 que sentenció la victoria de la visita.

El tanto de Isasmendi se sumó al de Santiago Pereira en la primera parte para que el auriverde se posicione bien de cara a la última jornada del Grupo 3 ya que quedó con cuatro puntos solo dos por detrás de Deportivo Maldonado que tiene puntaje ideal. El Cerri tendrá que jugar la última fecha ante Wanderers, mientras que el fernandino se medirá con Cerro.

Para el Papote se trató de su gol número 11 en 24 juegos durante 2026 ya que había sumado 10 festejos en el certamen de Segunda División entre el Torneo Competencia y la Fase Regular en la que el auriverde pelea por el ascenso a Primera División.

El partido:

Desde que inició el partido, Cerrito fue más que el local. Cerro tuvo muchos errores en defensa que si no terminaron en goles del auriverde fueron por mala puntería o por buenas atajadas de Darío Denis. De todas maneras, la insistencia de la visita dio frutos rápidamente porque cuando iban cinco minutos de partido llegó el primer tanto del encuentro.

Santiago Pereira —en una acción que solo él sabrá si quiso que tenga ese desenlace— lanzó la pelota al área, pero se cerró y se coló en el ángulo del primer palo de Darío Denis y se convirtió en el 1-0 del equipo de Pablo de Ambrosio que siguió complicando por la proyección de Ignacio Lemmo y la velocidad de Owen Falconis por izquierda.

El Villero se animó por derecha con Tiago Rijo que luego de un rebote metió un centro muy peligroso al área en el que Bruno Morales no llegó por poco a cabecear cuando ya no tenía oposición ninguna para poner lo que hubiera sido el empate a esa altura.

Para el complemento, la historia no cambió demasiado porque a Cerro le costó mucho llegar al área de Cerrito y cuando lo hizo fue Luis Barbat quien se mostró seguro. Sin ir más lejos, le sacó la más clara a Bruno Morales a los 46' cuando achicó bien tras el intento del delantero de rematar al primer palo.

Pero tanto le costó a Cerro, que Cerrito empezó a buscar el segundo. No fue claro, pero terminó encontrando el gol que sentenció el triunfo gracias a una genialidad de Jonathan Isasmendi, la figura del auriverde. Tomó la pelota apenas cruzó la mitad de cancha y vio adelantado a Darío Denis: remate a colocar y tremendo golazo.